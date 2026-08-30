SociedadClima y ecología

El SMN emitió alertas para este domingo: qué provincias tendrán fuertes vientos, nieve y tormentas

Las condiciones meteorológicas serán adversas en distintas regiones del país, con ráfagas que podrían superar los 130 km/h, acumulación de nieve de hasta 40 centímetros y lluvias intensas en períodos cortos.

Alerta naranja y amarilla: el SMN anticipa un domingo con viento, nieve y tormentas
Alerta naranja y amarilla: el SMN anticipa un domingo con viento, nieve y tormentas
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por fuertes vientos, nevadas y tormentas en varias regiones de Argentina este domingo.
  • Habrá ráfagas de hasta 130 km/h en el NOA, acumulación de nieve de hasta 40 cm en la cordillera patagónica y lluvias con granizo en el Litoral y la costa bonaerense.
  • Los fenómenos adversos afectarán la circulación vial y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda seguir las advertencias oficiales de cada zona.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por distintos fenómenos meteorológicos para este domingo 30 de agosto. Las advertencias alcanzan a sectores del norte, centro y sur del país, con pronósticos de fuertes vientos, nevadas y tormentas.

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Alerta naranja y amarilla por fuertes vientos

El SMN mantiene una alerta naranja por viento para sectores del oeste de Salta, Jujuy y Catamarca. En estas zonas se esperan vientos muy intensos del sector oeste, con velocidades de entre 70 y 90 km/h y ráfagas que podrían superar los 130 km/h, especialmente en los niveles más altos.

A su vez, rige una alerta amarilla por viento para el centro de Salta y Jujuy, el norte de Tucumán, el centro de Catamarca y gran parte de La Rioja.

En las áreas bajo alerta amarilla, los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h.

Alerta amarilla por nevadas en la Patagonia

El mapa de alertas también incluye una alerta amarilla por nevadas para sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro. De acuerdo con el organismo, se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con una acumulación de nieve estimada de entre 15 y 40 centímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.

Además, no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve, o directamente como lluvia en las zonas de menor altura.

Tormentas en Misiones, Corrientes y la costa bonaerense

Por otra parte, el SMN emitió alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Misiones, Corrientes y la zona costera de la provincia de Buenos Aires.

En estos sectores se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 15 y 40 milímetros, aunque también podrían ser superados de manera puntual. De esta manera, el pronóstico del SMN para este domingo contempla diferentes fenómenos meteorológicos según la región: vientos muy fuertes en el norte y centro del país, nevadas en sectores cordilleranos de la Patagonia y tormentas en el noreste y la costa bonaerense.

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