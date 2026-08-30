El SMN emitió alertas para este domingo: qué provincias tendrán fuertes vientos, nieve y tormentas

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 15 y 40 milímetros, aunque también podrían ser superados de manera puntual. De esta manera, el pronóstico del SMN para este domingo contempla diferentes fenómenos meteorológicos según la región: vientos muy fuertes en el norte y centro del país, nevadas en sectores cordilleranos de la Patagonia y tormentas en el noreste y la costa bonaerense.