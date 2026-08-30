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Regional del NOA: Tucumán Rugby venció a Natación con un penal en la última jugada

Con goleadas de Lawn Tennis y Huirapuca, y un cierre caliente en Yerba Buena con la victoria 29-27 del "Verdinegro" ante los "Blancos", cerró la tercera fecha del certamen. Además, Jockey Club manda en el Regional B.

PARTIDAZO. El Verdinegro superó a los Blancos sobre la chicharra.
PARTIDAZO. El "Verdinegro" superó a los "Blancos" sobre la chicharra.
30 Agosto 2026

El Torneo Regional del NOA disputó su tercera fecha en la máxima categoría y una nueva jornada en el certamen de ascenso. En la división superior, Cardenales se afianzó como el único puntero de la tabla.

La Zona Campeonato tuvo su actividad con tres partidos. En el Parque 9 de Julio, Lawn Tennis fue contundente en su duelo contra Lince y se quedó con el triunfo por 59 a 31.

Por su parte, en el sur de la provincia, Huirapuca venció como local a Universitario de Salta por 48 a 24. Mientras tanto, en un partidazo que se disputó en Yerba Buena, Tucumán Rugby ganó en la última jugada frente a Natación y Gimnasia por 29 a 27.

La sanción del penal que le dio el triunfo al “Verdinegro” generó que se caldeen los ánimos entre los seguidores de los “Blancos”, que increparon al árbitro y a algunos periodistas del equipo local.

Posiciones

Con estos resultados, Cardenales, que había ganado el sábado, encabeza las posiciones con 12 unidades, escoltado por Huirapuca y Lawn Tennis con 10. En el lote medio se ubican Tucumán Rugby, Natación y Gimnasia y Los Tarcos con 9 puntos cada uno, mientras que en la parte baja figuran Universitario de Tucumán con 5, Universitario de Salta con 4, Jockey Club de Salta con 2 y cierra Lince con 1.

Jockey manda en el B

En el ascenso, los conjuntos tucumanos tuvieron realidades opuestas: Jockey Club de Tucumán logró sostener el liderato de la tabla mientras que Aguará Guazú sufrió una dura caída en suelo salteño.

Los “Cañeros” empataron 30 a 30 ante Tigres RC de Salta, resultado que les alcanzó para conservar la punta del torneo con 21 unidades, acechados muy de cerca por Gimnasia y Tiro, que suma 20.

Distinta fue la situación de Aguará Guazú, que visitó Salta y cayó por 91 a 22 justamente ante el “Albo”. Tras ese traspié, el conjunto de Aguilares quedó ubicado en el séptimo escalón con 4 unidades.

La fecha del ascenso se completó con la victoria de Tiro Federal de Salta sobre Santiago Rugby por 31 a 27 y el triunfo de Santiago Lawn Tennis en el clásico frente a Old Lions por 30 a 25. En las posiciones de la categoría, detrás de Jockey y Gimnasia se encolumnan Santiago Lawn Tennis con 18, Tigres con 17, Old Lions con 11, Tiro Federal con 5, Aguará Guazú con 4 y Santiago Rugby con 1.

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