Regional del NOA: Tucumán Rugby venció a Natación con un penal en la última jugada

La fecha del ascenso se completó con la victoria de Tiro Federal de Salta sobre Santiago Rugby por 31 a 27 y el triunfo de Santiago Lawn Tennis en el clásico frente a Old Lions por 30 a 25. En las posiciones de la categoría, detrás de Jockey y Gimnasia se encolumnan Santiago Lawn Tennis con 18, Tigres con 17, Old Lions con 11, Tiro Federal con 5, Aguará Guazú con 4 y Santiago Rugby con 1.