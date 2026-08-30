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Nío Nío se tomó revancha y festejó su primer clásico

En un final vibrante, el pupilo de Luis Brito derrotó a Get Gloser y se adjudicó el clásico “General José de San Martín”. El jinete Facundo Morán se lució sobre la montura del zaino del stud "Seba y Cami".

EMOTIVO FINAL. Nío Nío, conducido por Tatú Morán, derrotó con lo justo al santiagueño Get Gloser.
EMOTIVO FINAL. Nío Nío, conducido por "Tatú" Morán, derrotó con lo justo al santiagueño Get Gloser.
Por Carlos Chirino 30 Agosto 2026

Nío Nío encontró la revancha que buscaba y, después de una definición vibrante, se quedó con el clásico “General José de San Martín”, una de las pruebas jerárquicas de la jornada disputada en el hipódromo de avenida Irineo Leguisamo.

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El pupilo de Luis Brito tuvo que trabajar hasta el último salto para conseguir el triunfo. Guiado por Facundo Morán, derrotó por apenas 1/4 cuerpo al santiagueño Get Gloser, que vendió muy cara su derrota. El ganador empleó 1’24” para recorrer los 1.400 metros, mientras que Saint Nich y Aspero compartieron el tercer lugar, a solo 3/4 cuerpo del escolta.

La carrera tuvo un desenlace de primer nivel. Cuando faltaban 100 metros para el disco, Get Gloser todavía parecía tener una pequeña ventaja y Morán comenzó a sentir que la victoria se escapaba. Sin embargo, Nío Nío respondió al esfuerzo, encontró el resto necesario y, en los metros finales, logró quebrar al ejemplar santiagueño para conseguir su primera victoria clásica.

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“El santiagueño fue un rival muy duro. Faltando 100 metros para el disco, pensaba que no lo iba a poder doblegar. Por suerte, en el final pude sacarle una pequeña ventaja”, contó Morán, quien tuvo una participación decisiva para llevar al potrillo del stud “Seba y Cami” hacia el festejo.

La victoria tuvo un sabor todavía más especial porque significó una revancha. En su anterior presentación, Nío Nío había caído precisamente frente a Saint Nich, que esta vez debió conformarse con compartir el tercer puesto. Ahora, el pupilo de Brito pudo revertir aquella historia y consiguió el primer éxito jerárquico de su campaña.

Morán destacó además las condiciones del ganador y dejó abierta la puerta para desafíos mayores.

“Es un muy buen potrillo. Lo venía demostrando en los ejercicios. Le faltaba conseguir una victoria como esta”, sostuvo el jockey.

Y agregó: “Es un caballo muy galopador, que andará muy bien en carreras de mayor distancia. Le tengo mucha confianza para todas las pruebas jerárquicas que se vienen”.

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 Con una victoria ajustada, pero de enorme valor, Nío Nío consiguió algo más que una revancha: confirmó que está listo para dar un salto de calidad. El clásico “General José de San Martín” puede marcar así el comienzo de una etapa mucho más ambiciosa para el descendiente de Lizard Island.

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