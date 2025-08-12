De todo el país al hipódromo: 382 caballos peruanos competirán por la gloria

La actividad comenzará el viernes a las 14 con ocho categorías de castrados. El sábado, desde las 9, será el turno de 14 categorías de hembras, y al mediodía, durante el receso, la agrupación La Vidalita ofrecerá una demostración de equinoterapia con caballos peruanos. El domingo, desde las 10, se presentarán 10 categorías de padrillos y, en la pausa del almuerzo, competirán las categorías de niños y damas. Luego se disputarán los campeonatos de todas las divisiones, en sus diferentes sexos.