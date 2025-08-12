De todo el país al hipódromo: 382 caballos peruanos competirán por la gloria

Este fin de semana, el Hipódromo de Tucumán recibirá a ejemplares de elite en la 35ª edición del Concurso Provincial de Caballos Peruanos de Paso, uno de los eventos más esperados del calendario ecuestre. Desde el viernes hasta el domingo, desfilarán 382 caballos provenientes de Buenos Aires, San Juan, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y distintas localidades tucumanas.
La actividad comenzará el viernes a las 14 con ocho categorías de castrados. El sábado, desde las 9, será el turno de 14 categorías de hembras, y al mediodía, durante el receso, la agrupación La Vidalita ofrecerá una demostración de equinoterapia con caballos peruanos. El domingo, desde las 10, se presentarán 10 categorías de padrillos y, en la pausa del almuerzo, competirán las categorías de niños y damas. Luego se disputarán los campeonatos de todas las divisiones, en sus diferentes sexos.
El presidente de la regional Tucumán de la Asociación de Caballos Peruanos de Paso, Daniel Adolfo Portuese, destacó: “Este concurso es el tercero en importancia a nivel mundial, tanto por cantidad como por calidad de caballos”.
La entrada será libre y, por coincidir con el Día del Niño, habrá pelotero, plaza blanda y diferentes juegos para los más pequeños. Dos jueces internacionales, Ernesto Roca Dammert y Belisario de las Casas Donofrio, garantizarán la calidad de la evaluación en un evento que combina tradición, destreza y la elegancia inconfundible de esta raza única.