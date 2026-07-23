El Hipódromo cambió los galopes de los caballos por las sonrisas de los niños

Antes de las competencias, de los pronósticos y de la pasión por los caballos, hubo tiempo para un gesto que dejó una huella. El Hipódromo de Tucumán abrió sus puertas con un objetivo muy distinto al habitual: recibir a decenas de niños del Centro de Cuidado Nutrición Infantil Madre de Los Vázquez para que disfrutaran de una función de cine durante las vacaciones de invierno. La iniciativa permitió mostrar una faceta poco conocida del turf tucumano, una que pone el foco en el compromiso social y en la integración con la comunidad.