Beatriz Avila: "Valoramos la convocatoria al diálogo, pero hay que priorizar a la gente"

Resumen para apurados
- En Tucumán, por el Día de la Independencia, la senadora Avila apoyó el diálogo propuesto por Milei, pero exigió priorizar a la gente ante los fuertes recortes provinciales.
- Tras la vigilia presidencial en la Casa Histórica, Avila señaló que la quita de fondos para obra pública afecta la calidad de vida y que el federalismo hoy está postergado.
- La legisladora busca consensuar con la vicepresidenta Villarruel para que el Senado apruebe la ley que declare formalmente a Tucumán como capital del país cada 9 de julio.
La senadora Beatriz Avila (Bloque Independencia) valoró la presencia de funcionarios nacionales en Tucumán para rendir homenaje a los próceres. También calificó de positivo al mensaje de Javier Milei en la Casa Histórica, durante la vigilia por el Día de la Independencia.
“Las palabras del presidente Milei en Tucumán abren la puerta al diálogo y eso siempre es saludable. Pero debemos advertir que hay mucho camino por recorrer para recuperar el federalismo que se declama en los hechos, pero que está muy postergado en la práctica. Invertir en obra pública y desarrollo de las provincias, por ejemplo, es una responsabilidad de la Nación que no puede seguir esperando. Hoy las provincias están soportando el peso de recortes que impactan en la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo.
Avila insistió en recuperar la senda de los consensos más allá de las diferencias políticas. “Desde mi lugar en el Senado de la Nación siempre trabaje con la idea de unir voluntades para resolver los problemas de la gente. La agenda de acuerdos que se propone debe incluir a esas millones de personas que no la están pasando bien, esa debe ser la prioridad”, expresó.
Con referencia al 9 de julio, la parlamentaria por Tucumán confirmó que mantuvo contactos con algunos de sus pares presentes y con la vicepresidente Victoria Villarruel para garantizar que la ley que confirmaría a Tucumán como capital del país en esta fecha patria sea aprobada en las próximas sesiones de la cámara baja.
“Será muy importante para los tucumanos. Para nosotros este es un día de fiesta y queremos que todo el país lo sienta de la misma forma”, concluyó.