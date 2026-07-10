Beatriz Avila: "Valoramos la convocatoria al diálogo, pero hay que priorizar a la gente"

“Las palabras del presidente Milei en Tucumán abren la puerta al diálogo y eso siempre es saludable. Pero debemos advertir que hay mucho camino por recorrer para recuperar el federalismo que se declama en los hechos, pero que está muy postergado en la práctica. Invertir en obra pública y desarrollo de las provincias, por ejemplo, es una responsabilidad de la Nación que no puede seguir esperando. Hoy las provincias están soportando el peso de recortes que impactan en la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo.