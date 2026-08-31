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El lago Ontario cambia de nombre, por orden de Trump

En Google Maps, para usuarios de Estados Unidos, ahora se llama lago América.

Donald Trump
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Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- La Casa Blanca celebró el cambio de nombre para usuarios estadounidenses de Google Maps del lago Ontario a “lago América”, luego de que Donald Trump decidiera unilateralmente modificar el nombre del lago fronterizo entre Estados Unidos y Canadá. “¡Es oficial! ¡Es lago América en Google Maps!”, tuiteó ayer por la mañana Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

En medio de una disputa comercial con Canadá, Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para cambiar “inmediatamente” el nombre del “lago Ontario” a “lago América”. Esta decisión, que no cuenta con reconocimiento internacional, fue fuertemente criticada por las autoridades canadienses. “Es completamente absurdo”, declaró Doug Ford, primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, a ABC News. “Nadie lo va a llamar ‘lago América’”.

Trump cambió el nombre del Lago Ontario y volvió a desafiar a Canadá

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En una publicación de blog, Google explicó que cambió el nombre para los usuarios en Estados Unidos para alinearse con las fuentes oficiales del gobierno, específicamente el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de Estados Unidos.

Los usuarios de la aplicación en Canadá seguirán viendo el nombre “lago Ontario”, mientras que el resto del mundo verá ambos nombres juntos para designar esta vasta masa de agua, uno de los Grandes Lagos que forman la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En la aplicación de Apple “Maps” el nombre “lago Ontario” permanecía sin cambios hasta ayer.

El Golfo de México

Al comienzo de su segundo mandato, Trump ordenó de manera similar que el nombre del “Golfo de México” se cambiara a “golfo de América”. Esta decisión, fuertemente impugnada por México, también resultó en un cambio en la visualización de las aplicaciones de Google y Apple.

“Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”. Firmado: D. Trump

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La modificación del nombre del lago canadiense-estadounidense se produce en momentos de una renovada ofensiva del republicano contra Canadá, cuya posible anexión ha sugerido repetidamente. Ambos países se encuentran actualmente enfrentados en materia de aranceles.

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