Conflicto en Medio Oriente: tras seis meses de guerra, aún Ormuz opera al mínimo

Pocos tránsitos por día

Antes de que Irán bloqueara el estrecho en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes de febrero, el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas pasaban por esta vía marítima. Los Guardianes de la Revolución iraníes advirtieron también de una “zona de peligro” de unos 1.400 kilómetros cuadrados en los que podría haber minas.