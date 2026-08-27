Conflicto en Medio Oriente: trabajadores del Golfo se quedan, pese a la guerra

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Aun en medio de la angustia de estar en medio de una guerra que dura ya casi seis meses, la mayoría de los trabajadores extranjeros en países del Golfo prefieren quedarse, y no regresar a la difícil realidad económica de sus lugares de origen. Son unos 35 millones los trabajadores extranjeros en los ricos estados del Golfo. Procedentes de Asia y otras naciones de Medio Oriente, hacen funcionar la economía y constituyen la mayor parte de la población, atraídos por salarios exentos de impuestos y mucho más elevados que en sus países de origen.