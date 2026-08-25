Prisión preventiva para el acusado de apuñalar a un chofer de la línea 3 en Tucumán

Resumen para apurados
- La Justicia dictó 90 días de prisión preventiva a Cristian Martino Bustos por apuñalar a un chofer de la Línea 3 durante un intento de robo el domingo en Tucumán.
- El agresor le dio siete puñaladas al chofer, provocando el choque del colectivo. El imputado cuenta con antecedentes penales y había salido de prisión hace menos de un mes.
- La investigación continuará con peritajes y reconocimientos, mientras vecinos de la zona intensifican sus reclamos por mayor presencia policial ante la inseguridad.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos en contra del hombre que apuñaló a un chofer de la Línea 3 durante un intento de robo y fue sometido a prisión preventiva por 90 días. Mientras se desarrollaba la audiencia, vecinos de El Señalero volvieron a reclamar por la inseguridad en la zona y advirtieron que los robos son una preocupación cotidiana.
El ataque ocurrió el domingo 23 de agosto minutos antes de las 7.00 y es investigado por la Fiscalía de Robos y Hurtos I, a cargo de María del Carmen Reuter. Según la acusación presentada por la auxiliar de fiscal Andrea Carlino, esa mañana Juan Pablo Bravo Carabajal conducía el interno 78 de la Línea 3 cuando, a las 6.58 Cristian Ezequiel Martino Bustos (27 años) subió en la parada del CAPS del barrio 130 Viviendas.
El joven pagó el viaje, conversó con el chofer y se ubicó en el primer asiento. Dos minutos después, cuando circulaban por la zona de avenida San Ramón y la autopista y no había otros pasajeros, extrajo un cuchillo y apuñaló a la víctima en el lado derecho del tórax para exigirle sus pertenencias. Ante la resistencia del conductor, le asestó otras seis puñaladas en el brazo y el tórax.
El ataque provocó que Bravo Carabajal perdiera el control de la unidad. El colectivo terminó chocando contra un montículo de tierra y un poste de luz en avenida Circunvalación y calle Rafael Obligado. Martino Bustos aprovechó la colisión para escapar hacia un canal sin lograr concretar el robo.
Imputación
La investigación avanzó a partir de la denuncia y la primera entrevista con la víctima, el testimonio de su esposa y la declaración de un testigo que permitió ubicar al sospechoso. También fueron incorporados registros de las cámaras de seguridad del colectivo, en los que se observa con claridad el rostro del acusado, su vestimenta y el arma.
Durante un rastrillaje fueron secuestradas prendas de vestir y el cuchillo que habría utilizado. Además, se incorporaron informes médicos, la historia clínica de la víctima y teléfonos secuestrados durante los allanamientos. Bravo Carabajal sufrió un traumatismo abierto de tórax, un neumotórax derecho y múltiples heridas cortantes, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y, según los médicos, las lesiones pusieron en riesgo su vida.
Carlino imputó a Martino Bustos como autor de homicidio en grado de tentativa en concurso ideal con robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa.
Antecedentes
La representante del MPF solicitó 90 días de prisión preventiva para resguardar la investigación ante los riesgos de fuga y entorpecimiento. Entre las medidas pendientes se encuentran pericias genéticas y de ADN, un cotejo antropométrico con los videos y una rueda de reconocimiento. También señaló que en 2024 había sido condenado a dos años de prisión efectiva, pena que terminó de cumplir el 27 de julio de 2026, menos de un mes antes del ataque.
El defensor público Facundo Guerrero no se opuso a la formulación de cargos ni a la prisión preventiva, aunque adelantó que, llegado el momento, discutirá la calificación legal al sostener que el hecho debería ser considerado únicamente como una tentativa de robo agravado. Finalmente la jueza Valeria Mibelli formalizó la investigación por seis meses y ordenó su prisión preventiva por 90 días.