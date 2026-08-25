Prisión preventiva para el acusado de apuñalar a un chofer de la línea 3 en Tucumán

El joven pagó el viaje, conversó con el chofer y se ubicó en el primer asiento. Dos minutos después, cuando circulaban por la zona de avenida San Ramón y la autopista y no había otros pasajeros, extrajo un cuchillo y apuñaló a la víctima en el lado derecho del tórax para exigirle sus pertenencias. Ante la resistencia del conductor, le asestó otras seis puñaladas en el brazo y el tórax.