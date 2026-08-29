La "China" Cosentino y Juli Jankunas, campeonas del mundo, a pura emoción tras la victoria de la final

El enfoque de la "China", una muralla contra Países Bajos

La épica albiceleste se concretó en el último cuarto. Tras insistir a través del córner corto, el premio al esfuerzo llegó a través de Majo Granatto, quien firmó el 1-1 para desatar la ilusión argentina y llevar la definición a la tanda de penales australianos. Allí, la figura monumental de Cristina Cosentino bajo los tres palos y las definiciones certeras de la propia Granatto, Brisa Bruggesser y Zoe Díaz sentenciaron el 3-1 definitivo. La jornada también dejó distinciones individuales deslumbrantes: Zoe Díaz fue consagrada como la mejor jugadora sub-23 del certamen, mientras que la tucumana Vicky Sauze hizo historia al transformarse en la primera jugadora de la provincia en consagrarse campeona del mundo con el seleccionado mayor.