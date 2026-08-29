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La "China" Cosentino y Juli Jankunas, campeonas del mundo, a pura emoción tras la victoria de la final

Las nuevas campeonas del mundo se refirieron a la victoria contra Países Bajos, rescatando el enfoque, la templanza y la seguridad de que el partido estaba ganado.

Julieta Jankunas a pura emoción tras la victoria.
Julieta Jankunas a pura emoción tras la victoria. Imagen: ESPN
Por Luisina Acosta Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Las Leonas se consagraron campeonas del mundo tras vencer a Países Bajos por penales en Amstelveen, luego de empatar 1-1 en la final.
  • Argentina remontó la desventaja con gol de Majo Granatto y se impuso 3-1 en los penales australianos con una gran actuación de la arquera Cristina Cosentino.
  • La victoria significó la tercera estrella mundial para el seleccionado femenino de hockey, consolidando el recambio generacional y la vigencia del equipo en la élite.
Resumen generado con IA

Las Leonas alcanzaron la gloria y tras remontar el 1-0 en el último cuarto, el conjunto argentino se impuso 3-1 en la tanda de penales. El equipo de hockey femenino se llevó la tercera estrella en la cancha de Amstelveen, jugando de visitante y con una actuación sólida, con posesión de pelota y recuperaciones clave. Las campeonas del mundo, Cristina “China” Cosentino y Julieta Jankunas se refirieron a la victoria final.

Quién es Cristina Cosentino, la heroína del arco que llevó a Las Leonas al título mundial

Quién es Cristina Cosentino, la heroína del arco que llevó a Las Leonas al título mundial

El cruce decisivo ante Países Bajos no dio tregua desde el inicio. En una primera parte marcada por la paridad táctica y la fricción, las neerlandesas lograron golpear primero sobre el cierre del segundo cuarto. Faltando tan solo 47 segundos para el descanso, Yibbi Jansen convirtió de córner corto para poner el 1-0 en favor del seleccionado local. Sin embargo, la templanza del equipo argentino se mantuvo intacta de cara al tramo decisivo.

El enfoque de la "China", una muralla contra Países Bajos 

La épica albiceleste se concretó en el último cuarto. Tras insistir a través del córner corto, el premio al esfuerzo llegó a través de Majo Granatto, quien firmó el 1-1 para desatar la ilusión argentina y llevar la definición a la tanda de penales australianos. Allí, la figura monumental de Cristina Cosentino bajo los tres palos y las definiciones certeras de la propia Granatto, Brisa Bruggesser y Zoe Díaz sentenciaron el 3-1 definitivo. La jornada también dejó distinciones individuales deslumbrantes: Zoe Díaz fue consagrada como la mejor jugadora sub-23 del certamen, mientras que la tucumana Vicky Sauze hizo historia al transformarse en la primera jugadora de la provincia en consagrarse campeona del mundo con el seleccionado mayor.

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo. Las Leonas se consagraron campeonas del mundo. (Imagen Web)

Tras dar la vuelta mundialista en suelo neerlandés, la muralla argentina bajo los tres palos, Cristina “China” Cosentino, reflejó el espíritu combativo que caracterizó al plantel durante todo el torneo: "Es pelear cada pelota. Creo que cuando no pienso tanto, solo me enfoco y trato de agarrar la pelota. Realmente lo merecemos, fuimos un gran equipo en todo el torneo y estoy muy orgullosa".

La emoción de Juli Jankunas tras la consagración final 

Por su parte, Julieta Jankunas transmitió la fortaleza mental del grupo para sobreponerse a la adversidad en el marcador y la emoción desbordante por la conquista: “Estábamos muy bien, pero jamás el equipo fue para abajo. Fue como ‘che, ahora lo damos vuelta’ y dicho y hecho lo dimos vuelta y en los penales fue ‘es nuestro’", afirmó sobre la seguridad constante del equipo. 

"La sensación fue que siempre fuimos superiores", agregó la número 28. "Calma, cabeza, confianza 100% en lo que nosotras sabemos hacer. El camino que tuvimos no fue fácil tampoco. Pudimos marcar adentro de la cancha que es lo importante”, dijo la nueva campeona del mundo. 

Finalmente, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por la emoción del momento, la delantera le dedicó el título a todo el país: "A toda la gente que está del otro lado, a todos los argentinos: somos campeones del mundo, yo no lo puedo creer. ¡Vamos todos a festejar!".

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