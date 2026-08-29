DeportesHockey

Quién es Cristina Cosentino, la heroína del arco que llevó a Las Leonas al título mundial

La “China” fue decisiva en la consagración de Argentina ante Países Bajos. De sus comienzos como delantera a convertirse en especialista en definiciones, el recorrido de la arquera campeona del mundo.

Cosentino fue clave para el triunfo argentino.
Cosentino fue clave para el triunfo argentino.
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • Cristina Cosentino lideró a Las Leonas al título en el Mundial 2026 tras vencer por penales a Países Bajos, consagrándose figura clave en la final.
  • Iniciada como delantera, la arquera brilló en Banco Nación y Europa, además de ganar el oro panamericano en 2023 y el bronce olímpico en París 2024.
  • Con la conquista de la tercera estrella mundial para Argentina, Cosentino se consolida como referente histórica y especialista bajo los tres palos.
Resumen generado con IA

Cristina Cosentino volvió a aparecer cuando Las Leonas más la necesitaban. La arquera fue determinante en la definición ante Países Bajos y terminó el Mundial 2026 en lo más alto: campeona del mundo y convertida en una de las grandes protagonistas de la tercera estrella argentina.

Nacida el 22 de diciembre de 1997 en Buenos Aires, la “China” comenzó su historia con el hockey en Belgrano Athletic. Curiosamente, sus primeros pasos no fueron bajo los tres palos: jugaba como delantera hasta que decidió probar como arquera y encontró allí su lugar definitivo.

En 2016 pasó a Banco Nación y dos años después integró el equipo que conquistó el Torneo Metropolitano, cortando una sequía de 45 años para el club. Su carrera también tuvo una experiencia europea cuando en 2022 emigró a España para jugar en UD Taburiente, de las Islas Canarias.

Su recorrido con la camiseta argentina fue creciendo en paralelo. Después de transitar por los seleccionados juveniles, recibió su primera convocatoria a Las Leonas en 2018 y debutó oficialmente en 2019 frente a Australia. Ya entonces comenzó a mostrar una característica que terminaría marcando su carrera: la capacidad para agrandarse en las definiciones.

Fue campeona panamericana en Santiago 2023 y también resultó fundamental en París 2024, donde Argentina venció a Bélgica por penales para conquistar la medalla de bronce.

En 2026 llegó la gloria que faltaba. Cosentino fue decisiva durante el Mundial y volvió a convertirse en una muralla cuando el título quedó reducido a una definición frente a Países Bajos.

La “China” ya había demostrado que podía sostener a Las Leonas en los momentos de máxima presión. Esta vez lo hizo con una Copa del Mundo esperando del otro lado.

Temas Las Leonas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo juegan Las Leonas contra Australia por las semifinales del Mundial 2026

Cuándo juegan Las Leonas contra Australia por las semifinales del Mundial 2026

Cuándo juegan Las Leonas la final del Mundial ante Países Bajos

Cuándo juegan Las Leonas la final del Mundial ante Países Bajos

Las Leonas ante Países Bajos: los números de una rivalidad que tendrá otro capítulo en la final del Mundial

Las Leonas ante Países Bajos: los números de una rivalidad que tendrá otro capítulo en la final del Mundial

La ATAH suspendió la fecha de Infantiles, Sub-14 y Sub-16 por la final de Las Leonas

La ATAH suspendió la fecha de Infantiles, Sub-14 y Sub-16 por la final de Las Leonas

Las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial: hora, TV y todo lo que hay que saber

Las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial: hora, TV y todo lo que hay que saber

Lo más popular
Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo
1

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú
2

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios
3

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?
4

¿Qué está haciendo Manzur?

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro
5

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

Ranking notas premium
¿Qué está haciendo Manzur?
1

¿Qué está haciendo Manzur?

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse
2

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
3

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares
4

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Por qué el sueldo ya no alcanza y las familias viven a crédito
5

Por qué el sueldo ya no alcanza y las familias viven a crédito

Más Noticias
Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Farmear balas

Farmear balas

Juegan Las Leonas la final del mundo: horario, dónde ver y las claves de un cruce histórico

Juegan Las Leonas la final del mundo: horario, dónde ver y las claves de un cruce histórico

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

Ratificaron la denuncia contra Catalán y Pelli en la causa por sus domicilios

Ratificaron la denuncia contra Catalán y Pelli en la causa por sus domicilios

¿Qué está haciendo Manzur?

¿Qué está haciendo Manzur?

Comentarios