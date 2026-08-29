Quién es Cristina Cosentino, la heroína del arco que llevó a Las Leonas al título mundial

Resumen para apurados
- Cristina Cosentino lideró a Las Leonas al título en el Mundial 2026 tras vencer por penales a Países Bajos, consagrándose figura clave en la final.
- Iniciada como delantera, la arquera brilló en Banco Nación y Europa, además de ganar el oro panamericano en 2023 y el bronce olímpico en París 2024.
- Con la conquista de la tercera estrella mundial para Argentina, Cosentino se consolida como referente histórica y especialista bajo los tres palos.
Cristina Cosentino volvió a aparecer cuando Las Leonas más la necesitaban. La arquera fue determinante en la definición ante Países Bajos y terminó el Mundial 2026 en lo más alto: campeona del mundo y convertida en una de las grandes protagonistas de la tercera estrella argentina.
Nacida el 22 de diciembre de 1997 en Buenos Aires, la “China” comenzó su historia con el hockey en Belgrano Athletic. Curiosamente, sus primeros pasos no fueron bajo los tres palos: jugaba como delantera hasta que decidió probar como arquera y encontró allí su lugar definitivo.
En 2016 pasó a Banco Nación y dos años después integró el equipo que conquistó el Torneo Metropolitano, cortando una sequía de 45 años para el club. Su carrera también tuvo una experiencia europea cuando en 2022 emigró a España para jugar en UD Taburiente, de las Islas Canarias.
Su recorrido con la camiseta argentina fue creciendo en paralelo. Después de transitar por los seleccionados juveniles, recibió su primera convocatoria a Las Leonas en 2018 y debutó oficialmente en 2019 frente a Australia. Ya entonces comenzó a mostrar una característica que terminaría marcando su carrera: la capacidad para agrandarse en las definiciones.
Fue campeona panamericana en Santiago 2023 y también resultó fundamental en París 2024, donde Argentina venció a Bélgica por penales para conquistar la medalla de bronce.
En 2026 llegó la gloria que faltaba. Cosentino fue decisiva durante el Mundial y volvió a convertirse en una muralla cuando el título quedó reducido a una definición frente a Países Bajos.
La “China” ya había demostrado que podía sostener a Las Leonas en los momentos de máxima presión. Esta vez lo hizo con una Copa del Mundo esperando del otro lado.