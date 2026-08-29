Cómo juega Países Bajos, el histórico rival de Las Leonas que enfrentará hoy en la final del Mundial

El 2016 fue un año de quiebre para las Orange Ladies. Dos derrotas dolorosas marcaron el inicio de un camino sin precedentes de prácticamente ganarlo todo en los siete años siguientes. Cayeron en la final del Champions Trophy ante Argentina y contra Gran Bretaña en la final olímpica en Brasil. A partir de esos dos momentos disputaron un total de 13 certámenes internacionales y se quedaron con 12 títulos: cuatro Eurohockey Championship (Amsterdam 2017, Antwerp 2019, Amsterdam 2021 y Mönchengladbach 2023), tres Pro League (2019, 2020-21, 2022-23), dos Mundiales (Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022), una World League (Auckland 2017), un Champions Trophy (Changzhou 2018) y la medalla de oro en Tokio 2020 (jugado en 2021 por la pandemia del Coronavirus). Solo Las Leonas pudieron arrebatarle el único torneo en el que salieron segundas en la Pro League 2021-2022.