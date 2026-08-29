Cómo juega Países Bajos, el histórico rival de Las Leonas que enfrentará hoy en la final del Mundial

Resumen para apurados
- Las Leonas enfrentan a Países Bajos este sábado en Amstelveen en la final del Mundial de Hockey Femenino para dirimir el título y desempatar su historial directo.
- El historial en finales mundialistas está igualado 2-2 tras los cruces de 1974, 2002, 2010 y 2022, en una rivalidad marcada por el dominio neerlandés en la última década.
- El desenlace consagrará a la máxima potencia del hockey moderno y definirá la hegemonía del certamen entre las dos selecciones más laureadas del deporte.
Medio siglo de paridad fue el que signó la carrera de Las Leonas ante un viejo conocido. Las Orange Ladies se apoderaron en este siglo del liderazgo en el hockey femenino y su presencia en la definición ratifica su candidatura al título máximo. Argentina, en su contraparte, es su rival histórico, el contrapeso y el balance perfecto de dos trofeos para cada una. Pero Amstelveen sería la consagración suprema: quien conquiste aquel lugar será la reina indiscutida de los mundiales del último tiempo.
Países Bajos y Argentina establecieron un clásico que lleva un largo historial que comenzó en la edición inaugural de Mandelieu 1974. Allí en suelo francés fue el conjunto neerlandés quien tomó la posta y con un 1-0 en el tiempo suplementario sentó el comienzo de una rivalidad que tardaría casi tres décadas en reencontrarse en la cúspide del deporte. En Perth 2002 llegó el 4-3 inolvidable cuando la Argentina logró la superioridad tras 70 minutos de juego y una tanda dramática de penales que puso a la albiceleste en lo más alto.
De Mandelieu 1974 a la noche mágica de Rosario
Aquella tarde en territorio australiano no solo significó el primer título mundial para el país, sino que terminó de moldear la mística y el nombre propio de Las Leonas ante los ojos del planeta. Ocho años más tarde, en la noche mágica de Rosario 2010 y con la conducción de Luciana Aymar, el seleccionado nacional se impuso por 3-1 con dos goles de Carla Rebecchi y uno de Noel Barrionuevo, firmando su segunda victoria consecutiva frente a las europeas en definiciones por la copa.
El antecedente más reciente llegó en Terrassa 2022, donde la Naranja Mecánica se cobró revancha tras vencer a la Argentina por 3-1 para conquistar su novena estrella. Con dos vueltas olímpicas para cada lado en el cara a cara directo por el trofeo máximo, este quinto capítulo en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen se transforma en el desempate definitivo de la era moderna. Las Leonas apelarán a su sello distintivo de rebeldía y jerarquía individual para inclinar la balanza a su favor.
El 2016 fue un año de quiebre para las Orange Ladies. Dos derrotas dolorosas marcaron el inicio de un camino sin precedentes de prácticamente ganarlo todo en los siete años siguientes. Cayeron en la final del Champions Trophy ante Argentina y contra Gran Bretaña en la final olímpica en Brasil. A partir de esos dos momentos disputaron un total de 13 certámenes internacionales y se quedaron con 12 títulos: cuatro Eurohockey Championship (Amsterdam 2017, Antwerp 2019, Amsterdam 2021 y Mönchengladbach 2023), tres Pro League (2019, 2020-21, 2022-23), dos Mundiales (Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022), una World League (Auckland 2017), un Champions Trophy (Changzhou 2018) y la medalla de oro en Tokio 2020 (jugado en 2021 por la pandemia del Coronavirus). Solo Las Leonas pudieron arrebatarle el único torneo en el que salieron segundas en la Pro League 2021-2022.
Cómo juega Países Bajos: fortalezas y debilidades de las Orange Ladies
Países Bajos fue el primer conjunto en consagrarse finalista en el Mundial de hockey 2026. Este jueves 27 le ganaron por la mínima (1-0) a Bélgica y lograron otra vez llegar a una final en el certamen.
Tras un análisis exhaustivo del rendimiento reciente de Países Bajos en la fase de grupos del Mundial de Hockey Femenino 2026, particularmente en su enfrentamiento ante Chile, se pueden resaltar algunos aspectos y tendencias generales sobre el funcionamiento de las vigentes campeonas.
El planteamiento de las Orange Ladies se caracteriza por una presión alta asfixiante desde la salida del rival, donde figuras como Frédérique Matla fuerzan la pérdida y recuperadoras como Sanne Koolen dominan el mediocampo. Se trata de un equipo de asedio constante y control territorial que busca ahogar al oponente en su propia zona durante los primeros minutos de juego. Su verdadero peligro no radica únicamente en el ataque posicional, sino en las transiciones rápidas cuando capitalizan los errores de construcción contraria.
Para sortear las marcas, apelan a recursos técnicos de alta complejidad como salidas con pase elevado o la técnica de flick, culminando sus ataques con combinaciones rápidas y desvíos al segundo palo. Asimismo, su arma fija más temible continúa siendo el córner corto encabezado por Yibbi Jansen, considerada la mejor arrastradora del mundo por su altísima efectividad.
Sin embargo, el despliegue neerlandés no está exento de vulnerabilidades que Las Leonas podrán aprovechar. Durante sus últimas presentaciones, el equipo dejó ver pasajes de imprecisión y falta de "finura" en la estocada final, llegando a fallar jugadas claras en el área chica e insistiendo con cierta predictibilidad en la dirección de sus córners cortos.
El punto de quiebre más evidente surge ante esquemas defensivos cerrados y disciplinados. Al verse imposibilitadas de abultar el marcador en proporción al dominio ejercido, las jugadoras estrella suelen mostrar signos de frustración táctica y cansancio mental. Un bloqueo defensivo firme, sumado al juego físico y el peso de la camiseta argentina, puede ser la llave para desequilibrar a una máquina que, si no encuentra el gol rápido, tiende a perder la compostura.