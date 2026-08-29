Las Leonas inclinaron la historia: cómo quedó el historial de finales mundialistas ante Países Bajos
Argentina volvió a derrotar a las neerlandesas en una definición por el título y pasó al frente en uno de los grandes clásicos del hockey mundial: ahora suma tres triunfos contra dos en finales mundialistas.
Resumen para apurados
- Las Leonas vencieron a Países Bajos por penales en 2026 y lograron su tercer título mundial, pasando al frente en el historial de finales entre ambos.
- Tras empatar en el cierre, el equipo nacional ganó 3-1 en penales e inclinó 3-2 a favor el registro histórico en definiciones mundialistas ante las neerlandesas.
- Con este logro, Argentina suma tres estrellas ecuménicas (2002, 2010 y 2026), todas obtenidas frente a Países Bajos, consolidando su hegemonía en el clásico.
Las Leonas y Países Bajos construyeron buena parte de su rivalidad en el escenario más importante. Con la consagración argentina de 2026, ambas selecciones ya disputaron cinco finales de la Copa del Mundo entre sí y el historial quedó por primera vez favorable para Argentina: tres títulos contra dos.
El primer capítulo se escribió mucho antes del nacimiento de Las Leonas como identidad. En Mandelieu 1974, Argentina buscaba su primera corona mundial, pero Países Bajos se impuso 1-0 y dejó al seleccionado nacional con el subcampeonato.
Tuvieron que pasar 28 años para volver a encontrarse en una definición. Perth 2002 cambió la historia. Argentina igualó 1-1 y terminó imponiéndose 4-3 en los penales para conquistar su primera Copa del Mundo. Aquella atajada final de Mariela Antoniska quedó como una de las imágenes emblemáticas del hockey argentino.
Ocho años después llegó la revancha en suelo argentino. En Rosario 2010, con Luciana Aymar como gran emblema de aquella generación, Las Leonas derrotaron 3-1 a Países Bajos y consiguieron su segunda estrella. El historial de finales quedaba entonces 2-1 para Argentina.
Las neerlandesas respondieron en Terrassa 2022. Países Bajos ganó 3-1 y alcanzó el 2-2 en los enfrentamientos directos por el título.
La quinta final volvió a romper la paridad. En 2026, Las Leonas empataron sobre el cierre y terminaron imponiéndose 3-1 en la definición por penales para conseguir su tercera Copa del Mundo.
Así, después de más de medio siglo desde aquel primer enfrentamiento en Mandelieu, Argentina quedó arriba 3-2 en las finales mundialistas contra Países Bajos.
Y hay un dato todavía más contundente: las tres veces que Las Leonas fueron campeonas del mundo, el último rival que tuvieron enfrente fue el mismo. Países Bajos estuvo del otro lado en Perth 2002, Rosario 2010 y nuevamente en 2026.