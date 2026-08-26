La joven que debe $15 millones rompió el silencio y explicó por qué dejó de pagar sus deudas
Valentina se volvió viral tras contar que acumula una deuda de $15 millones con cuatro bancos. Ahora respondió a las críticas, negó que busque promover el incumplimiento y explicó qué ocurrió con sus créditos.
Resumen para apurados
- Valentina, una joven argentina con una deuda de $15 millones con cuatro bancos, aclaró en TikTok que dejó de pagar porque no podía afrontarlo y negó incitar al incumplimiento.
- El caso se viralizó tras un video paródico sobre su morosidad, lo que generó fuertes críticas en redes y presiones de cobro que afectaron su estabilidad emocional.
- El hecho reaviva el debate sobre el sobreendeudamiento y advierte sobre los riesgos legales y financieros de la mora, como el ingreso al Veraz y futuros embargos.
La joven que se volvió viral en redes sociales después de revelar que debe $15 millones y decidió dejar de pagar sus deudas volvió a hablar sobre su situación. Valentina respondió a las críticas que recibió en TikTok y aseguró que su intención nunca fue incentivar a otras personas a incumplir con sus obligaciones financieras.
El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales, en un contexto de mora y dificultades para afrontar créditos y préstamos. Según relató la joven, mantiene compromisos impagos con cuatro bancos y decidió suspender los pagos porque no podía afrontar las cuotas.
“No la pagué por el simple hecho de que no podía pagarla”, explicó en su nuevo video, en el que también cuestionó las interpretaciones políticas que surgieron a partir de su primera publicación.
Qué dijo la joven que debe $15 millones
Valentina rechazó las críticas que la vincularon con determinados espacios políticos y aseguró que no se identifica con ningún partido.
“Cheta, rubia y libertaria. No soy rubia, no soy cheta y no soy libertaria. Ni siquiera fui a votar”, sostuvo. También afirmó que no tiene vínculos con dirigentes políticos ni con sectores de poder económico.
La joven insistió en que su video no buscaba convencer a otras personas de que dejaran de pagar sus créditos. Según explicó, utilizó un personaje exagerado para contar su experiencia, pero aseguró que los hechos que relató son reales.
“El fin de mi video nunca fue incitar a que no paguen”, aclaró.
También pidió empatía a quienes cuestionaron su decisión y reconoció su responsabilidad por la situación financiera que atraviesa.
“Soy igual de trabajadora que ustedes, fui responsable y la cagué”, expresó.
Por qué dejó de pagar sus deudas
La explicación de Valentina fue directa: dejó de pagar porque no podía afrontar los compromisos asumidos.
Según contó, atravesó un período de fuertes presiones y recibió llamados y amenazas vinculados con las deudas. La situación, afirmó, también tuvo un impacto emocional.
La joven sostuvo que decidió contar su experiencia para que otras personas que atraviesen una situación similar conozcan qué puede ocurrir cuando dejan de pagar un préstamo y cuáles son las alternativas para enfrentar una deuda.
Qué pasa cuando no se paga un crédito
Dejar de pagar un préstamo no elimina la deuda. Por el contrario, el incumplimiento puede generar intereses y otros cargos que incrementan el monto adeudado.
Además, la situación puede afectar el historial crediticio del deudor y dificultar el acceso posterior a préstamos, tarjetas y otros productos financieros.
Los bancos y entidades financieras pueden iniciar gestiones de cobro extrajudicial y, si el incumplimiento continúa, recurrir a la Justicia para reclamar el pago.
Cómo afecta una deuda al Veraz
Una de las principales consecuencias del incumplimiento es el deterioro del historial crediticio. El Veraz reúne información sobre la situación financiera de personas y empresas y es consultado por entidades al momento de evaluar nuevos créditos.
La clasificación de los deudores contempla distintos niveles según el tiempo transcurrido desde el vencimiento:
Situación 1: pagos normales y sin atrasos significativos.
Situación 2: atrasos de hasta 30 días.
Situación 3: retrasos superiores a 30 días.
Situación 4: atrasos superiores a 90 días.
Situación 5: deudas consideradas incobrables o en situación judicial.
La permanencia en una categoría de mayor riesgo puede complicar el acceso a nuevos productos financieros.
¿Un banco puede embargar el sueldo por una deuda?
Una entidad financiera no puede embargar por su cuenta el salario de un trabajador. Para que exista un embargo de haberes debe intervenir la Justicia y emitirse una orden judicial que luego se comunica al empleador.
Por lo tanto, una llamada telefónica de un estudio de cobranzas o una intimación extrajudicial no equivale a un embargo.
Además, existen límites legales sobre cuánto puede retenerse del salario. El Salario Mínimo, Vital y Móvil está protegido, mientras que sobre los ingresos que superan determinados montos se aplican porcentajes máximos establecidos por la normativa. Las obligaciones alimentarias constituyen una excepción y pueden tener un tratamiento diferente por decisión judicial.
Qué opciones existen frente a una deuda impaga
La situación de una persona que dejó de pagar un crédito no necesariamente termina en un juicio. Entre las alternativas se encuentran negociar un plan de pagos, solicitar una refinanciación o alcanzar un acuerdo con el acreedor.
En algunos casos también pueden acordarse quitas sobre parte de la deuda, aunque las condiciones dependen de cada entidad y de la situación particular del deudor.
Por eso, frente a una deuda que no se puede afrontar, resulta conveniente conocer el monto actualizado, revisar las condiciones del crédito y buscar una negociación antes de que el caso avance a una instancia judicial.
El caso de Valentina volvió a poner en discusión en redes sociales qué ocurre cuando una persona deja de pagar sus deudas, pero su experiencia particular no modifica las consecuencias financieras y legales previstas para los incumplimientos crediticios.