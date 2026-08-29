Juegan Las Leonas la final del mundo: horario, dónde ver y las claves de un cruce histórico

El camino de Las Leonas desde el inicio del Grupo B fue de invictos y victorias hasta llegar a la final del mundo por séptima vez. El seleccionado argentino volvió a ubicarse entre los mejores del planeta y hoy disputará el rótulo máximo tras haber dejado en el trayecto a un conjunto australiano que se mostró firme desde un inicio. Después de múltiples intentos, el equipo nacional logró generar la oportunidad que lo dejó 1-0 sobre su adversario, asegurándose el lugar en la gran definición del Mundial de Hockey Femenino 2026 que se jugará ante Países Bajos.