Juegan Las Leonas la final del mundo: horario, dónde ver y las claves de un cruce histórico

Resumen para apurados
- Las Leonas disputan este sábado la final del Mundial de Hockey 2026 ante Países Bajos en Amstelveen, tras vencer a Australia en semifinales para buscar el título.
- El seleccionado argentino llega invicto al cruce decisivo luego de superar 1-0 a Australia, buscando revancha frente a las neerlandesas tras caer en la definición de 2022.
- Será la quinta final mundialista entre ambos países, donde Argentina intentará conseguir la tercera Copa del Mundo de su historia y cortar una sequía de 16 años.
El camino de Las Leonas desde el inicio del Grupo B fue de invictos y victorias hasta llegar a la final del mundo por séptima vez. El seleccionado argentino volvió a ubicarse entre los mejores del planeta y hoy disputará el rótulo máximo tras haber dejado en el trayecto a un conjunto australiano que se mostró firme desde un inicio. Después de múltiples intentos, el equipo nacional logró generar la oportunidad que lo dejó 1-0 sobre su adversario, asegurándose el lugar en la gran definición del Mundial de Hockey Femenino 2026 que se jugará ante Países Bajos.
Las Leonas están cerca de la gloria otra vez y este sábado 29 de agosto tienen la oportunidad para consagrarse campeonas del mundo después de 16 años. El duelo decisivo será ante el mismo oponente que espera en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, donde juega de local. Argentina disputará el partido de la Copa del Mundo tras haber sido finalista en 2022, en busca de la revancha ante aquel contrincante histórico.
El historial ante el candidato
"Será un partido difícil, pero Argentina va a mejorar, así que tenemos que seguir adelante", afirmó Sofía Cairo, ganadora del premio a la mejor jugadora en el encuentro contra Australia. La mediocampista dejó en claro el nivel de Países Bajos, un rival con larga data para el seleccionado argentino y del que hoy buscarán revancha después de cuatro años de espera.
Argentina y Países Bajos jugarán el partido por el título mundial femenino por quinta ocasión, con dos victorias para cada selección. El combinado albiceleste perdió en 1974, ganó en Perth 2002 y Rosario 2010, y volvió a caer en 2022. El seleccionado nacional irá hoy por el premio mayor: la tercera Copa del Mundo de su historia contra las neerlandesas, sus rivales de siempre, con las que volverán a cruzarse en el cruce decisivo.
Guía para seguir el partido en vivo
Las neerlandesas son el equipo que más anotaciones tiene a favor (22) y el que menos goles recibió, con apenas tres. Por su parte, las medallistas de bronce en París 2024 cuentan con 10 anotaciones a favor y tres en contra.
La cita se disputará en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen y el encuentro comenzará a las 11 horas de Argentina.
A continuación, las cadenas de televisión y plataformas de transmisión en vivo para ver la final del Mundial de Hockey Femenino 2026:
- Argentina y Latinoamérica: ESPN / Disney+
- España: TVE
- Estados Unidos: CBS