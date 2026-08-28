DeportesHockey

¿La tucumana Victoria Sauze jugará la final del Mundial con Las Leonas?

La tucumana regresará a la planilla para enfrentar a Países Bajos este sábado, desde las 11. Había quedado afuera de las convocadas para la semifinal ante Australia.

Victoria Sauze estará entre las 18 que jugarán la final del Mundial.
Victoria Sauze estará entre las 18 que jugarán la final del Mundial.
Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Victoria Sauze fue convocada para la final del Mundial de hockey que Las Leonas jugarán este sábado ante Países Bajos en busca del título.
  • La tucumana regresa a la planilla tras haber quedado marginada por decisión técnica en la semifinal ante Australia, donde Argentina avanzó 1-0.
  • Argentina intentará ganar su tercer Mundial ante el tricampeón vigente, rival al que derrotó en sus anteriores consagraciones de 2002 y 2010.
Resumen generado con IA

Victoria Sauze estará disponible para el partido más importante del Mundial. La tucumana fue incluida entre las 18 jugadoras de Las Leonas que disputarán este sábado, desde las 11, la final frente a Países Bajos.

El regreso de Sauze se produce después de haber quedado afuera de la planilla en la semifinal contra Australia. Argentina cuenta con un plantel de 20 jugadoras para el torneo, pero el reglamento permite presentar solamente 18 para cada encuentro, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ferrara debe realizar dos descartes en cada partido.

Para el duelo ante las australianas, que terminó con victoria argentina por 1-0 gracias al gol de Julieta Jankunas, Sauze y Emma Knobl habían sido las dos jugadoras que quedaron al margen.

Ahora, la tucumana volverá a estar entre las alternativas para la definición del título.

Las Leonas buscarán conquistar la tercera Copa del Mundo de su historia después de las obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010. Del otro lado estará Países Bajos, vigente tricampeón mundial y justamente el rival al que Argentina derrotó en las finales de sus dos consagraciones.

Temas Victoria SauzeLas Leonas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Por qué Victoria Sauze no jugó la semifinal de Las Leonas ante Australia

Por qué Victoria Sauze no jugó la semifinal de Las Leonas ante Australia

De las canchas de Marcos Paz a la final del mundo: la huella imborrable de Vicky Sauze

De las canchas de Marcos Paz a la final del mundo: la huella imborrable de "Vicky" Sauze

Escándalo en el Mundial de hockey: Bélgica explotó por un gol anulado ante Países Bajos

Escándalo en el Mundial de hockey: Bélgica explotó por un gol anulado ante Países Bajos

Lo más popular
Qué pasó durante la madrugada, cómo fue el hallazgo y qué dijeron los vecinos tras la muerte del joven electrocutado
1

Qué pasó durante la madrugada, cómo fue el hallazgo y qué dijeron los vecinos tras la muerte del joven electrocutado

Tragedia en Tucumán: un joven murió electrocutado mientras cortaba paltas de un árbol en una vivienda
2

Tragedia en Tucumán: un joven murió electrocutado mientras cortaba paltas de un árbol en una vivienda

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán
3

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
4

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

El Financial Times advirtió sobre la morosidad récord en Argentina y calificó de dolorosas las reformas de Milei
5

El "Financial Times" advirtió sobre la morosidad récord en Argentina y calificó de "dolorosas" las reformas de Milei

Ranking notas premium
Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos
1

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
2

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse
3

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario
4

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario

Filicidios en Tucumán: cuando los hijos terminan siendo las víctimas de las venganzas de sus padres
5

Filicidios en Tucumán: cuando los hijos terminan siendo las víctimas de las venganzas de sus padres

Más Noticias
Qué pasó durante la madrugada, cómo fue el hallazgo y qué dijeron los vecinos tras la muerte del joven electrocutado

Qué pasó durante la madrugada, cómo fue el hallazgo y qué dijeron los vecinos tras la muerte del joven electrocutado

Tras 95 años de historia, Deportivo Trancas inicia su primera aventura en el Regional Federal Amateur

Tras 95 años de historia, Deportivo Trancas inicia su primera aventura en el Regional Federal Amateur

Las Leonas se miden con Países Bajos, por la final del Mundial de hockey: cuándo juegan, horario y dónde ver en vivo

Las Leonas se miden con Países Bajos, por la final del Mundial de hockey: cuándo juegan, horario y dónde ver en vivo

La historia de Julieta Jankunas, la cordobesa que se convirtió en heroína de Las Leonas en el Mundial

La historia de Julieta Jankunas, la cordobesa que se convirtió en heroína de Las Leonas en el Mundial

Rendimiento, regularidad y continuidad: las razones por las que Alpine renovó a Franco Colapinto

Rendimiento, regularidad y continuidad: las razones por las que Alpine renovó a Franco Colapinto

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

Comentarios