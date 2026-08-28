¿La tucumana Victoria Sauze jugará la final del Mundial con Las Leonas?

Resumen para apurados
- Victoria Sauze fue convocada para la final del Mundial de hockey que Las Leonas jugarán este sábado ante Países Bajos en busca del título.
- La tucumana regresa a la planilla tras haber quedado marginada por decisión técnica en la semifinal ante Australia, donde Argentina avanzó 1-0.
- Argentina intentará ganar su tercer Mundial ante el tricampeón vigente, rival al que derrotó en sus anteriores consagraciones de 2002 y 2010.
Victoria Sauze estará disponible para el partido más importante del Mundial. La tucumana fue incluida entre las 18 jugadoras de Las Leonas que disputarán este sábado, desde las 11, la final frente a Países Bajos.
El regreso de Sauze se produce después de haber quedado afuera de la planilla en la semifinal contra Australia. Argentina cuenta con un plantel de 20 jugadoras para el torneo, pero el reglamento permite presentar solamente 18 para cada encuentro, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ferrara debe realizar dos descartes en cada partido.
Para el duelo ante las australianas, que terminó con victoria argentina por 1-0 gracias al gol de Julieta Jankunas, Sauze y Emma Knobl habían sido las dos jugadoras que quedaron al margen.
Ahora, la tucumana volverá a estar entre las alternativas para la definición del título.
Las Leonas buscarán conquistar la tercera Copa del Mundo de su historia después de las obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010. Del otro lado estará Países Bajos, vigente tricampeón mundial y justamente el rival al que Argentina derrotó en las finales de sus dos consagraciones.