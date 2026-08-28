Escándalo en el Mundial de hockey: Bélgica explotó por un gol anulado ante Países Bajos

Países Bajos derrotó 1-0 a Bélgica y se clasificó a la final del Mundial de hockey femenino 2026, donde enfrentará a Las Leonas. Sin embargo, el partido quedó marcado por una polémica decisión del videoarbitraje que anuló el que parecía ser el empate de las locales.
La jugada ocurrió cuando faltaban cuatro minutos para el final. Bélgica atacó por la derecha, Lisa Moors encontró a Famke Van Heel y la delantera convirtió con un revés para poner el 1-1. Tras el festejo, la árbitra pidió la revisión y el gol fue finalmente invalidado.
Según la interpretación del videoarbitraje, hubo una obstrucción de Justine Rasir sobre una defensora neerlandesa antes de la definición. La decisión generó fuertes protestas de las jugadoras belgas, del cuerpo técnico y también de los hinchas presentes en el estadio.
ð¨ TOTALEMENT SCANDALEUX ET PAS ASSEZ MÃDIATISÃ !! ð¤¯— Cyclisme Belge ð§ðª (@LeCyclismebelge) August 27, 2026
La Belgique ð§ðª privÃ©e de finale en Coupe du Monde de Hockey Ã cause d'une obstruction INVISIBLE ð¤¨ pic.twitter.com/Su6jIGNruQ
La propia Rasir cuestionó duramente el fallo después del partido y aseguró que Bélgica había sido perjudicada: “Nos han robado. Para nosotras es un 1-1, sin duda”, expresó en diálogo con RTL Sports.
La futbolista también apuntó contra la actuación arbitral y calificó la situación como “una vergüenza”. Bélgica, que había encontrado el empate en un momento decisivo, terminó quedándose sin la posibilidad de disputar la final ante Argentina.
Países Bajos jugará la final ante Las Leonas
El único gol válido del encuentro lo marcó Frédérique Matla, cuando restaban 13 minutos para el final del segundo cuarto. Con ese tanto, Países Bajos consiguió sostener la ventaja hasta el cierre y aseguró su lugar en la definición.
Las neerlandesas enfrentarán a Las Leonas este sábado por el título mundial. Bélgica, en tanto, disputará el partido por la medalla de bronce ante Australia.