La ATAH suspendió la fecha de Infantiles, Sub-14 y Sub-16 por la final de Las Leonas

La final del Mundial entre Las Leonas y Países Bajos tendrá impacto directo en la programación del hockey tucumano. La Asociación Tucumana Amateur de Hockey (ATAH) decidió suspender la actividad prevista para este sábado 29 de agosto en las categorías Infantiles, Sub-14 y Sub-16 para permitir que jugadoras, entrenadores y familias puedan seguir el partido del seleccionado argentino.