La ATAH suspendió la fecha de Infantiles, Sub-14 y Sub-16 por la final de Las Leonas

Resumen para apurados
- La ATAH suspendió los partidos de formativas de este sábado en Tucumán para que jugadoras y familias puedan ver a Las Leonas en la final del Mundial de hockey.
- Tras vencer 1-0 a Australia, Argentina jugará a las 11 ante Países Bajos, coincidiendo con la fecha provincial que fue reprogramada formalmente para el 19 de septiembre.
- La medida libera la jornada para apoyar la búsqueda del tercer título ecuménico, permitiendo a los clubes acordar adelantar los encuentros antes de la nueva fecha fijada.
La final del Mundial entre Las Leonas y Países Bajos tendrá impacto directo en la programación del hockey tucumano. La Asociación Tucumana Amateur de Hockey (ATAH) decidió suspender la actividad prevista para este sábado 29 de agosto en las categorías Infantiles, Sub-14 y Sub-16 para permitir que jugadoras, entrenadores y familias puedan seguir el partido del seleccionado argentino.
Argentina disputará este sábado, desde las 11, la final del Mundial ante Países Bajos. Frente a la coincidencia de horarios con parte de la programación local, la entidad que organiza las competencias provinciales resolvió modificar el calendario.
Debido a que Las Leonas juegan la final del Mundial el sábado 29 de agosto a las 11, para que todos y todas puedan verlo se decidió suspender la jornada, informaron desde la ATAH.
Los encuentros correspondientes a Infantiles, Sub-14 y Sub-16 que debían disputarse este sábado fueron reprogramados para el 19 de septiembre.
De todos modos, la Asociación dejó abierta una posibilidad para los clubes involucrados. Las instituciones podrán acordar entre ellas adelantar los encuentros suspendidos y disputarlos antes de la nueva fecha establecida, siempre que exista acuerdo entre ambas partes.
La determinación refleja además el impacto generado por la campaña de Las Leonas en el Mundial. Argentina alcanzó la definición después de superar 1-0 a Australia en semifinales y buscará conquistar el tercer título mundial de su historia.
La decisión de la ATAH permitirá que buena parte de las categorías formativas del hockey tucumano tenga la mañana libre para seguir una nueva final mundialista del seleccionado femenino.