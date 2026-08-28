Política

Relojes adulterados: denunciaron a más de 70 taxistas por cobrar tarifas excesivas

La directora del Sutrapa, Valeria Amaya, dio detalles sobre el operativo realizado ayer jueves por la noche.

Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • El Sutrappa denunció este jueves a más de 70 taxistas en San Miguel de Tucumán por cobrar tarifas excesivas mediante el uso de relojes taxímetros adulterados.
  • El operativo surgió por reclamos vecinales y derivó en el secuestro de autos, tras lo cual un grupo de choferes ingresó por la fuerza al corralón municipal.
  • El municipio investigará a los implicados y evaluará retirarles las licencias para depurar y transparentar el servicio frente a la competencia con las apps.
Resumen generado con IA

La Dirección del Sutrappa realizó un operativo de control a los taxis de la Capital tras recibir enumeradas denuncias sobre el cobro excesivo de tarifas. En la acción, que se realizó ayer jueves por la noche y que acabó con la intervención de la Policía, se llegaron a detectar unos 70 vehículos con el reloj adulterado.

La encargada de la oficina, Valeria Amaya, contó que el municipio fue advertido acerca de la situación a través de un sistema de reclamos propio donde los vecinos reportaron que, por viajes de igual distancia, se les cobraron tarifas muy superiores. “En ese registro -donde no todos denuncian- tenemos más de 70 licencias que están denunciadas por cobro excesivo”, resaltó.

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Los casos más comunes se observaron en los coches que trabajan en las paradas de la Terminal de Ómnibus y en la intersección de 24 de Septiembre y 9 de Julio, según explicó Amaya. “Estamos haciendo una investigación administrativa con denunciante, taller que calibra el reloj, titular, chofer, haciendo un cruce de información y controlando con operativos para corroborar estas denuncias. Esta investigación va a continuar hasta tanto se determine si se va a otorgar o no licencias a estos taxistas”, agregó, acerca de cómo continúa el proceso.

Sobre el operativo de la noche del jueves, la directora detalló que tras secuestrar dos taxis y un auto particular, que fueron dirigidos al corralón ubicado en Ejército del Norte y San Juan, un grupo de unos 30 choferes ingresaron al lugar por la fuerza y se dio aviso a la Policía para preservar la seguridad de los empleados. “Cuando yo llegué, hablé con los taxistas. Ellos plantean que por qué los Uber pueden trabajar y ellos no, y no es así. Los taxis también pueden trabajar. Lo que no pueden hacer, y no le vamos a permitir, es robar. Y son los taxis los que están estafando a la gente”, señaló.

Amaya aclaró que, más allá del número de casos reportados, no es una práctica común en el sector. “En pos de jerarquizar el servicio de taxis y que la gente lo vuelva a elegir, hay que hacer una depuración del sistema y poder legalizar a aquellos taxis que trabajan de manera honesta, que son muchos. Tengo aproximadamente 3.000 taxis registrados y unos 70 denunciados”, manifestó.

La directora aseveró que el propósito es avanzar con la investigación y erradicar la mala práctica. “La intendenta (Rossana Chahla) me pidió que me dedique exclusivamente a esto para poder regularizar esta actividad, a la que ahora se suman las plataformas”, dijo.

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Por último, acerca del portal de denuncias, Amaya informó que se hace a través del sitio web del municipio, o bien comunicándose a un número de WhatsApp (3814659969). Se recomienda ingresar la denuncia estableciendo número de licencia y, en el caso de que el reloj del taxista esté funcionando, solicitar que se emita un ticket que sirva como prueba.

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