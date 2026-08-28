Relojes adulterados: denunciaron a más de 70 taxistas por cobrar tarifas excesivas

Sobre el operativo de la noche del jueves, la directora detalló que tras secuestrar dos taxis y un auto particular, que fueron dirigidos al corralón ubicado en Ejército del Norte y San Juan, un grupo de unos 30 choferes ingresaron al lugar por la fuerza y se dio aviso a la Policía para preservar la seguridad de los empleados. “Cuando yo llegué, hablé con los taxistas. Ellos plantean que por qué los Uber pueden trabajar y ellos no, y no es así. Los taxis también pueden trabajar. Lo que no pueden hacer, y no le vamos a permitir, es robar. Y son los taxis los que están estafando a la gente”, señaló.