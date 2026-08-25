Rumbo a 2027: Campero cruzó a Catalán y lo acusó de “hipócrita”, de cobrar “petrodólares” y de haber sido parte del peronismo

Durante una entrevista con LA GACETA, Campero respondió con fuertes cuestionamientos y puso en duda la transparencia de su adversario. “Me parece bastante hipócrita”, dijo en LG Play. Y explicó que, mientras Catalán habla de transparencia, “no quiere decir cuánto cobra”. En ese sentido, sostuvo que el dirigente percibe más de $100 millones y lo acusó de cobrar “petrodólares”, en referencia a su función en el ámbito nacional. “Habla de la casta y se mueve como la casta”.