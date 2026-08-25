Rumbo a 2027: Campero cruzó a Catalán y lo acusó de “hipócrita”, de cobrar “petrodólares” y de haber sido parte del peronismo
Resumen para apurados
- El diputado Mariano Campero cruzó este martes en Tucumán a Lisandro Catalán (LLA) por presuntas irregularidades de domicilio e ingresos, profundizando la interna opositora.
- El cruce escaló tras denuncias sobre cambios de domicilio con fines electorales y acusaciones mutuas sobre vínculos pasados con el oficialismo peronista provincial y nacional.
- La disputa tensiona la conformación de una alianza opositora unificada, clave para competir por la gobernación de Tucumán frente al oficialismo en las elecciones de 2027.
En medio de la creciente tensión dentro de la oposición de cara a las elecciones de 2027, el diputado nacional, Mariano Campero (Cambia Tucumán), endureció este martes su discurso contra Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza en Tucumán, después de que el libertario lo calificara como un “esbirro servil al oficialismo”.
Durante una entrevista con LA GACETA, Campero respondió con fuertes cuestionamientos y puso en duda la transparencia de su adversario. “Me parece bastante hipócrita”, dijo en LG Play. Y explicó que, mientras Catalán habla de transparencia, “no quiere decir cuánto cobra”. En ese sentido, sostuvo que el dirigente percibe más de $100 millones y lo acusó de cobrar “petrodólares”, en referencia a su función en el ámbito nacional. “Habla de la casta y se mueve como la casta”.
El enfrentamiento se profundizó a partir de la presentación realizada por dirigentes del espacio de Campero respecto del domicilio declarado por Catalán y por otros referentes de La Libertad Avanza, como Federico Pelli. Según explicó el diputado, la denuncia no apunta directamente contra una candidatura, sino a determinar si hubo un cambio de domicilio con una finalidad electoral.
“Esto no es solamente un cambio de domicilio ni una impugnación de candidatura. Es una asociación en donde Catalán, Pelli y otros más habrían cambiado a gusto y paladar el domicilio con una finalidad electoral”, sostuvo. Y agregó que la cuestión vinculada con las candidaturas deberá ser eventualmente analizada por la Junta Electoral.
Campero aseguró que la presentación fue realizada con tiempo suficiente para evitar que el conflicto quede reducido a una disputa electoral. “Si esto fuera electoral, sería un mes antes. Lo hacemos ahora porque queremos resolverlo con mucho tiempo”.
La disputa por la oposición
El diputado rechazó que la oposición esté definitivamente dividida en tres espacios y sostuvo que todavía existe la posibilidad de construir una alternativa común para enfrentar al peronismo en 2027. “Una vez que salga de la cancha Catalán, que quede claro lo que nosotros estamos planteando y la situación que denunciamos, vamos a poder lograr un marco de acuerdo”, afirmó.
Campero cuestionó especialmente la actitud que, según su visión, tuvieron Catalán y otros dirigentes de La Libertad Avanza durante los últimos meses. Dijo que inicialmente intentaron concentrar sus esfuerzos en municipios como Concepción y Yerba Buena y que, en lugar de buscar una construcción opositora amplia, avanzaron con candidaturas propias. “Nosotros siempre intentamos tender puentes para que todos juntos podamos ganar Tucumán. Del otro lado siempre hubo hostilidades”, sostuvo.
En ese contexto, también rechazó las acusaciones de cercanía con el peronismo por sus vínculos institucionales durante su etapa como intendente de Yerba Buena. Recordó que mantuvo reuniones y trabajó con distintos funcionarios y gobernadores para concretar obras para el municipio.
“Yo fui intendente ocho años y siempre lo dije. Tengo fotos sentado en Casa de Gobierno con el gobernador y siempre vine acá y dije que el día que me toque gobernar voy a invitar a los intendentes, delegados comunales y legisladores del otro espacio”, explicó.
Según Campero, esa relación institucional no puede confundirse con pertenencia política. Y marcó una diferencia con Catalán: “Mientras nosotros enfrentábamos al peronismo, él formaba parte del peronismo”. En ese sentido, recordó que Catalán fue funcionario durante la gestión de Alberto Fernández.
También cuestionó que se lo acuse por una fotografía junto al ex gobernador Juan Manzur. “Fui intendente ocho años y coordinamos obras estratégicas. ¿Cómo no me voy a sentar con el gobernador?”, planteó.
“Los problemas reales de Tucumán”
Mientras la disputa interna ocupa buena parte de la agenda opositora, Campero intentó llevar la discusión hacia las propuestas de gestión. Aseguró que está recorriendo distintos puntos de la provincia junto a ingenieros y utilizando drones para identificar zonas con riesgo de inundaciones.
Mencionó especialmente sectores de La Madrid, Chicligasta, Los Gómez, donde, según afirmó, deberían realizarse trabajos preventivos antes de la llegada de una temporada de lluvias más intensas. “Hay que poner piedra, hacer gaviones y algún muro de contención en algunos puntos. No estamos hablando de muchísimos recursos”, sostuvo. Y reclamó al Gobierno provincial que avance con esas obras antes de que se produzcan nuevas inundaciones.
Campero señaló además que trabaja en una propuesta de infraestructura de mayor alcance para Tucumán. Entre sus prioridades mencionó la transformación en autopista de las rutas 38 y 9, la conexión entre Tucumán, Santiago del Estero y Salta, la finalización de la ruta 938, la apertura del camino de la Quebrada del Portugués y la conexión entre Colalao del Valle y San Pedro de Colalao.
“Es necesario ese empuje en Tucumán. Uno ve un atraso constante y permanente, sobre todo en el interior profundo”, afirmó. Para el diputado, la diferencia entre su espacio y el oficialismo debe quedar planteada en términos de gestión. “El peronismo tiene una estructura política; nosotros queremos hacer las obras de infraestructura que Tucumán necesita”, resumió.
Otra acusación contra Catalán
Campero volvió luego sobre Catalán y cuestionó su pasado político y su comportamiento durante una situación de emergencia en La Madrid. Recordó que, tras el trágico episodio que afectó a Federico Pelli, Catalán habría participado pocos días después de la distribución de bolsones junto a Federico Masso.
El diputado utilizó ese episodio para reforzar su acusación de que Catalán no puede presentarse como un dirigente completamente ajeno a las prácticas del peronismo.
“Cuando nosotros hablamos de peronismo, hay que recordar que él fue parte del peronismo”, insistió.
También cuestionó que Catalán sostenga que cumple con todos los requisitos para ser candidato a gobernador. “Me parece que está en jaque porque no cumple con nada”, afirmó, en referencia a la controversia por el domicilio declarado.
Campero aseguró además que su propia situación patrimonial es pública y que sus declaraciones juradas están disponibles, mientras que, según sostuvo, no ocurre lo mismo con la documentación de Catalán correspondiente a los últimos años. “Yo todo lo explico. Mi declaración jurada está. La de este señor no está”, afirmó.
“Nosotros queremos ganar”
Pese a la dureza de sus declaraciones, Campero insistió en que su objetivo final no es profundizar la ruptura dentro de la oposición, sino construir una alianza capaz de competir contra el peronismo.
“Yo hasta lamento esta situación”, reconoció. Y aseguró que todavía cree posible alcanzar un acuerdo.
Para el diputado, el momento de discutir una eventual alianza llegará después de ordenar las diferencias internas. “Una vez que quede claro todo esto, va a ser mucho más fácil lograr ese frente o ese espacio para ganarle al peronismo”, sostuvo.
En esa construcción, dijo, su sector continuará recorriendo el interior, trabajando en los municipios y preparando equipos para competir en 2027.
“Esto se trata de equipo”, afirmó. Y cerró con una definición que resume su posición frente al conflicto: “Queremos una alternativa competitiva para Tucumán y todos los esfuerzos tienen que estar puestos en unificar la oposición”.