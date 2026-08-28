Política

Consejo del Salario: la CGT y las CTA rechazaron la oferta empresaria avalada por el gobierno de Milei

Las centrales sindicales abandonaron la reunión tras cuestionar la propuesta de incrementos del 1,8% para septiembre y del 1,7% para los meses siguientes. "Representa apenas $6.000", dijeron con respecto al primer porcentaje.

Reunión del Consejo del Salario nacional. CTA AUTÓNOMA
Reunión del Consejo del Salario nacional. CTA AUTÓNOMA
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • La CGT y las CTA rechazaron este viernes en el Consejo del Salario la oferta de aumento de las cámaras empresarias por considerarla insuficiente y abandonaron la reunión.
  • Las centrales gremiales exigían elevar el ingreso básico a $911.202, pero las empresas ofrecieron subas del 1,8% y 1,7%, distantes de la canasta básica familiar.
  • Tras el fracaso de las negociaciones, el Gobierno de Javier Milei definirá el nuevo Salario Mínimo por decreto, afectando ingresos informales y pisos docentes.
Resumen generado con IA

La negociación para definir el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó sin acuerdo este viernes, luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos corrientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) rechazaran la propuesta presentada por las cámaras empresarias y abandonaran la reunión del Consejo del Salario nacional.

Las organizaciones gremiales cuestionaron tanto el monto ofrecido como la modalidad virtual del encuentro, ya que reclamaban que la discusión se realizara de manera presencial. Ante la falta de consenso, ahora el mandatario libertario Javier Milei deberá laudar para establecer el nuevo piso salarial y el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dispondría el monto por decreto.

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La propuesta empresaria contemplaba un aumento del 1,8% en septiembre y del 1,7% para octubre, una oferta que fue rechazada de plano por las centrales sindicales.

La CGT advirtió que “un salario mínimo no puede estar en menos de $911.202 y alcanzar los $993.300 en diciembre de este año”.

“Nos ofrecieron $468.000 recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar. Lo que nos ofrecieron fue irrisorio”, manifestó el cotitular cegetista Cristian Jerónimo, consignó el diario "La Nación".

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la situación del salario mínimo y el resultado de la negociación. “El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El Salario Mínimo Vital y Móvil sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, denunció a través de un comunicado.

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Del encuentro virtual participaron la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, (no el secretario de Trabajo Julio Cordero)  en representación del Gobierno nacional; el abogado Juan José Etala por la Unión Industrial Argentina (UIA); y los sindicalistas Jorge Sola, Octavio Argüello y Jerónimo, por la CGT, además de Roberto Baradel y Hugo “Cachorro” Godoy por las CTA de los Argentinos y Autónoma, respectivamente.

La postura de las partes

La CGT, la CTA-Autónoma y la CTA de los Trabajadores habían propuesto un SMVM de $911.202 para julio y de $993.300 en diciembre, para que luego volviera a convocarse al Consejo.

Los empresarios, en cambio, ofrecieron un incremento del 1,8% para septiembre, que según denunciaron los gremios representa “apenas $6.000”, y del 1,7% para octubre hasta abril.

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El salario mínimo se encuentra actualmente en $376.600, luego de haber sido fijado por decreto en noviembre de 2025.

Las centrales sindicales consignaron que, en julio de este año, según el Indec, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT).

La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.

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