Consejo del Salario: la CGT y las CTA rechazaron la oferta empresaria avalada por el gobierno de Milei

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la situación del salario mínimo y el resultado de la negociación. “El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El Salario Mínimo Vital y Móvil sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, denunció a través de un comunicado.