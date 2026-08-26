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"Si hay fondos para los bancos, debe haber para salarios"

El sindicato de trabajadores de la Anses cuestionó al Gobierno de Javier Milei por destinar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a entidades bancarias privadas.

“Si hay recursos de la ANSES para financiar a los bancos, tiene que haber recursos para recomponer el salario de sus trabajadores y trabajadoras”, sostuvo el sindicato en un comunicado.
“Si hay recursos de la ANSES para financiar a los bancos, tiene que haber recursos para recomponer el salario de sus trabajadores y trabajadoras”, sostuvo el sindicato en un comunicado.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • El sindicato de ANSES (SECASFPI) cuestionó al Gobierno por destinar $2 billones del FGS a bancos privados para créditos hipotecarios y reclamó mejoras salariales urgentes.
  • El gremio denunció pérdida del poder adquisitivo, cesantías y endeudamiento en el sector, advirtiendo sobre el impacto del ajuste fiscal en el sistema previsional nacional.
  • En estado de alerta, el sindicato exige la reapertura de paritarias libres, el cese de despidos y un cambio de rumbo para proteger los recursos de la seguridad social.
Resumen generado con IA

El Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI) cuestionó al Gobierno de Javier Milei por la decisión de destinar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a bancos privados para financiar créditos hipotecarios.

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El gremio que conduce Carlos Ortega consideró que la medida representa una contradicción frente al deterioro de los salarios de los trabajadores de la ANSES y reclamó la apertura de paritarias libres y sin techos.

“Si hay recursos de la ANSES para financiar a los bancos, tiene que haber recursos para recomponer el salario de sus trabajadores y trabajadoras”, sostuvo el sindicato en un comunicado.

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SECASFPI cuestionó el uso del FGS

La organización sindical apuntó contra la política económica del Gobierno y advirtió sobre el impacto que, según su postura, tiene el uso de recursos de la seguridad social para financiar al sector financiero privado.

Desde SECASFPI señalaron que mientras se destinan fondos del FGS al sistema bancario, los trabajadores de la ANSES enfrentan una pérdida del poder adquisitivo y dificultades para sostener sus ingresos frente al aumento del costo de vida.

El sindicato también advirtió sobre un escenario de endeudamiento creciente entre trabajadores y jubilados, que recurren a tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales para afrontar gastos cotidianos.

  • SECASFPI enumeró una serie de demandas dirigidas al Gobierno nacional. Entre ellas, reclamó:
  • Un aumento salarial de emergencia para recuperar el poder adquisitivo perdido.
  • Paritarias libres y sin techos para los trabajadores de la ANSES.
  • El cese de los despidos y de las desvinculaciones que el gremio considera encubiertas bajo la modalidad de retiros voluntarios.
  • La defensa de la seguridad social y la recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones.
  • El fin del recorte presupuestario que, según el sindicato, afecta el funcionamiento del organismo.

“Caputo y Milei vuelven a echar mano de los recursos de la seguridad social para sostener el fracaso de su programa económico y beneficiar al sistema financiero privado”, cuestionó la organización sindical.

En este contexto, SECASFPI ratificó su estado de alerta y reclamó cambios en la política salarial y laboral de la ANSES, además de una mayor protección de los recursos destinados a la seguridad social.

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