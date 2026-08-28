El Gobierno impulsa un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para los nuevos convenios

El sector bancario se mantiene a la vanguardia con una mediana salarial de $4.390.369, una cifra que triplica a la mayoría de las demás actividades. Le siguen el Transporte de carga y pasajeros con $1.977.412 y las Entidades deportivas con $1.967.887. En el extremo inferior de la escala, se encuentran los sectores que el Gobierno intenta apuntalar con el nuevo salario garantizado: la Construcción, con una mediana de $1.001.342, y Gastronomía, que registra el valor más bajo del sistema formal con $803.991 mensuales.