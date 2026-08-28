Créditos hipotecarios: qué impacto pueden tener en Tucumán y qué reclaman las empresas constructoras

Ezequiel Coletti, presidente de la Cámara de Empresas Privadas de la Construcción de Tucumán (CECoPrit), explicó en diálgo con LA GACETA que la entidad nuclea a más de 40 empresas desarrolladoras y constructoras de la provincia y que no tiene vinculación con la obra pública. Desde ese sector, consideró que el programa nacional, que contempla un fondeo de $2 billones para que los bancos otorguen préstamos destinados principalmente a la primera vivienda, tendrá una incidencia importante en el mercado inmobiliario.