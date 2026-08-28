Créditos hipotecarios: qué impacto pueden tener en Tucumán y qué reclaman las empresas constructoras
Resumen para apurados
- En Tucumán, la Cámara de la Construcción valoró los nuevos créditos hipotecarios nacionales, pero advirtió que excluyen el financiamiento de proyectos en desarrollo.
- El plan oficial destina $2 billones a viviendas terminadas o con terreno, mientras las desarrolladoras locales financian obras con capital propio y enfrentan altas tasas.
- El sector reclama implementar hipotecas divisibles para financiar edificios en pozo, lo que dinamizaría el empleo y más de 30 industrias vinculadas en la provincia.
El anuncio del Gobierno nacional de un nuevo programa de créditos hipotecarios abrió expectativas en distintos sectores vinculados al mercado inmobiliario. En Tucumán, las empresas constructoras y desarrolladoras privadas valoraron la posibilidad de que el financiamiento vuelva a movilizar la compra de viviendas, aunque plantearon que el esquema podría tener un impacto limitado sobre la construcción de nuevos proyectos.
Ezequiel Coletti, presidente de la Cámara de Empresas Privadas de la Construcción de Tucumán (CECoPrit), explicó en diálgo con LA GACETA que la entidad nuclea a más de 40 empresas desarrolladoras y constructoras de la provincia y que no tiene vinculación con la obra pública. Desde ese sector, consideró que el programa nacional, que contempla un fondeo de $2 billones para que los bancos otorguen préstamos destinados principalmente a la primera vivienda, tendrá una incidencia importante en el mercado inmobiliario.
“Sin duda va a tener un enorme impacto en el mercado de propiedades”, sostuvo Coletti. Según dijo, los créditos, con tasas anunciadas del 7% más UVA, estarán orientados principalmente a la compra de viviendas terminadas, nuevas o usadas, siempre que cuenten con escritura, además de contemplar a quienes ya poseen un terreno y buscan construir allí su casa.
Para el empresario, esto representa “una enorme inyección de liquidez” para el sector inmobiliario tucumano. Sin embargo, marcó una diferencia entre el movimiento que puede generar sobre las propiedades terminadas y el efecto sobre las empresas que actualmente desarrollan nuevos emprendimientos.
“Quedamos por fuera nosotros, los desarrolladores y empresas constructoras desarrolladoras que quieren llevar adelante o están llevando adelante un proyecto”, señaló.
Coletti explicó que históricamente las empresas del sector privado han llevado adelante sus emprendimientos principalmente con capital propio. Por eso, consideró que el nuevo esquema podría beneficiar de manera más acotada a aquellas compañías que ya cuentan con unidades terminadas para comercializar.
El reclamo por las hipotecas divisibles
Frente a este escenario, el presidente de la Cámara de Empresas Privadas de la Construcción insistió en la necesidad de avanzar con un mecanismo que el sector viene reclamando desde hace tiempo: las hipotecas divisibles.
Según dijo, este sistema permitiría que las empresas constructoras puedan acceder a financiamiento para desarrollar un edificio mientras la obra está en ejecución. Una vez finalizado el proyecto y subdividido bajo el régimen de propiedad horizontal, la deuda podría asociarse a cada unidad.
“Las empresas toman aproximadamente un 50% o 60% del costo que va a significar el desarrollo”, explicó Coletti. Luego, cuando se concreta la venta de una unidad, el esquema permitiría cancelar la parte correspondiente de la deuda si el comprador paga al contado. En caso de que el comprador opte por financiarla, el crédito hipotecario podría transferirse a esa persona a largo plazo.
Para Coletti, este mecanismo tendría un efecto más profundo sobre la actividad porque permitiría financiar nuevos proyectos y no solamente facilitar la comercialización de inmuebles que ya están terminados. “Realmente eso sí dinamiza la actividad”, afirmó.
El empresario remarcó, además, el peso que tiene la construcción privada en la economía tucumana. Según sostuvo, la actividad genera miles de puestos de trabajo y moviliza a más de 30 industrias vinculadas, entre ellas la logística, los materiales y distintos servicios profesionales.
El costo de construir en Tucumán
Coletti también puso el foco en las dificultades que enfrentan las empresas privadas que buscan desarrollar proyectos en la provincia. En particular, cuestionó el peso de las cargas tributarias, impositivas, tasas y cánones que debe afrontar el sector.
“En Tucumán las empresas constructoras del ámbito privado tenemos que enfrentar enormes cargas tributarias, impositivas, tasas, cánones que realmente impiden dinamizar la actividad”, sostuvo. En ese sentido, destacó que se trata de una actividad que se desarrolla con inversión privada y que no depende directamente de recursos provenientes de los contribuyentes.
El nuevo esquema de créditos, de todos modos, podría generar oportunidades para algunos segmentos del mercado tucumano. Coletti consideró que el financiamiento puede impulsar tanto la compra de viviendas nuevas como de inmuebles usados. También mencionó la existencia de unidades que permanecen desocupadas y que podrían ingresar al mercado si aumenta la capacidad de compra de los potenciales beneficiarios de los créditos.
“Hay muchas unidades que no necesariamente son nuevas. Son usadas, tienen sus años, y también hay unidades nuevas que pueden llegar a tener esos valores”, cerró.