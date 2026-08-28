Ingenios de Tucumán confirmó que avanza para comprar el ingenio La Corona

Ingenios de Tucumán SA, la empresa creada en diciembre de 2025 para adquirir el ingenio Concepción, confirmó que avanza en las negociaciones para comprar el ingenio La Corona, uno de los 14 establecimientos azucareros en actividad en Tucumán.
Según el comunicado, las conversaciones se encuentran muy avanzadas y la operación podría concretarse próximamente. Si eso se oficializa, la empresa ampliaría su presencia en la actividad azucarera de la provincia con la administración de una segunda fábrica en ocho meses.
La compañía señaló que la incorporación de La Corona reforzaría uno de sus pilares estratégicos: ganar competitividad a través de la escala. Además, apuntó a afianzar su posición tanto en el mercado interno del azúcar como en los mercados de etanol y a fortalecer su presencia en el mercado internacional.
La información sobre las negociaciones había comenzado a circular en los últimos días y generado distintas reacciones dentro de la industria sucroalcoholera tucumana. Ingenios de Tucumán S.A., del empresario Santiago Blaquier, concretó una oferta para adquirir La Corona y avanzó en las conversaciones con la administradora Sucroalcoholera del Sur S.A., de la familia Arano.
En ese contexto, Carlos Galván, secretario general del Sindicato de Empleados del ingenio ubicado en Concepción, filial de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), había confirmado que los trabajadores recibieron información sobre el proceso de venta y que existía una propuesta concreta.
“Hay una propuesta segura”, había afirmado el dirigente gremial. Según explicó, todavía restaban algunas instancias legales y reuniones entre los abogados para avanzar con la formalización de la operación.
Galván había señalado que, de acuerdo con la información comunicada a los trabajadores por las autoridades del ingenio, la operación incluiría la fábrica, la destilería y los implementos agrícolas, como las cosechadoras, aunque no contemplaría los campos.
El dirigente había destacado la expectativa generada entre los empleados, en medio de una situación atravesada por problemas económicos, dificultades en la molienda, atrasos salariales y el reciente corte del suministro de gas.
“Los trabajadores han recibido la noticia con gran alegría, ya que veníamos en corte de gas, veníamos en atraso de sueldo, el ingenio moliendo mal y realmente la gente se sentía muy mal”, había sostenido Galván.
Respecto de las conversaciones entre las empresas, el secretario gremial había indicado que se plantearía una administración compartida hasta el final de la zafra 2026 y que el traspaso definitivo se concretaría una vez terminada la campaña.