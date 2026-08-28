Budín de limón y arándanos saludable: cómo hacer la receta sin azúcar y sin harinas refinadas

Este budín de limón y arándanos destaca por sus múltiples propiedades beneficiosas. Al reemplazar las harinas refinadas por harina de avena o integral, se logra un importante aporte de fibra, ideal para favorecer la digestión y mantener la saciedad por más tiempo. A esto se le suma el valor antioxidante de los arándanos y las vitaminas naturales que aporta el jugo de limón.