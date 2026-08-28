Budín de limón y arándanos saludable: cómo hacer la receta sin azúcar y sin harinas refinadas

Resumen para apurados
- Priscila Gutiérrez difundió en redes una receta de budín de limón y arándanos sin azúcar ni harinas refinadas, diseñada para ofrecer meriendas saludables y nutritivas.
- La preparación reemplaza las harinas clásicas por avena y stevia, combinando fibra y antioxidantes en una mezcla horneada a 180 °C durante 40 minutos de forma sencilla.
- Esta alternativa de repostería consciente busca consolidar hábitos sostenibles, demostrando que es posible comer sano sin resignar sabor ni recurrir a procesos complejos.
Cuidar la salud y disfrutar de una merienda tentadora es una meta totalmente alcanzable. Muchas veces se asocia la alimentación saludable con platos aburridos o restricciones estrictas, pero la repostería consciente demuestra que es posible transformar antojos clásicos en opciones llenas de nutrientes sin resignar el buen sabor.
Este budín de limón y arándanos destaca por sus múltiples propiedades beneficiosas. Al reemplazar las harinas refinadas por harina de avena o integral, se logra un importante aporte de fibra, ideal para favorecer la digestión y mantener la saciedad por más tiempo. A esto se le suma el valor antioxidante de los arándanos y las vitaminas naturales que aporta el jugo de limón.
Más allá de su valor nutricional, esta preparación es ideal por su enorme sencillez. No requiere técnicas complejas de cocina ni utensilios sofisticados, lo que la convierte en una opción ideal para resolver un desayuno o una merienda familiar en cuestión de minutos y con ingredientes accesibles.
Cómo preparar budín saludable de limón y arándanos
Esta receta fue compartida por Priscila Gutiérrez (@nutrii.studio). Al presentar esta alternativa en sus redes sociales, reflexionó sobre la importancia de generar hábitos sostenibles: "Comer saludable no es dejar de disfrutar sino aprender a elegir mejor".
Ingredientes
- 2 huevos
- 4 sobres de stevia
- 1/4 taza de aceite de girasol
- Jugo y ralladura de limón
- Un chorrito de esencia de vainilla
- 1/2 taza de leche
- 1 taza de harina de avena o integral
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 taza de arándanos
1. Batir los dos huevos junto con los cuatro sobres de stevia.
2. Agregar el aceite de girasol, el jugo de limón y unas gotas de esencia de vainilla.
3. Añadir la ralladura de limón, un ingrediente clave para resaltar el aroma de la preparación.
4. Sumar la leche, la harina (de avena o integral) y el polvo de hornear. Mezclar bien hasta integrar todos los componentes.
5. Incorporar los arándanos suavemente con espátula para evitar que se rompan.
6. Vertir la mezcla en un molde previamente aceitado y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos.