Sin aumento, pero con bono: cuánto ganará un mozo en septiembre de 2026

Resumen para apurados
- UTHGRA Tucumán y empresarios hoteleros acordaron los salarios de septiembre de 2026 para gastronómicos, incorporando un bono no remunerativo sin suba en los básicos.
- El convenio 758/19 fija sumas extra para agosto, septiembre y octubre. Así, el haber total de un mozo oscilará entre $1,38 y $1,62 millones según la categoría del local.
- En octubre de 2026 regirá un aumento del 8,03% sobre los básicos, porcentaje que funcionará como piso y referencia para las próximas negociaciones paritarias del sector.
El 14 de agosto los representantes de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Seccional Tucumán, y la Unión de Hoteles, Confiterías, Bares, Cafés, Restaurantes y Afines de Tucumán, se reunieron y suscribieron un nuevo acuerdo provisional y transitorio. El salario de los trabajadores del rubro quedó redefinido para los próximos meses.
En el acuerdo se resolvió otorgar una gratificación extraordinaria, por la que todos los trabajadores dependientes del sector comprendidos en el convenio de trabajo 758/19 recibirán un bono no remunerativo. El pago extra no será susceptible de descuentos ni retenciones y se otorgará en tres cuotas junto a los salarios de agosto, septiembre y octubre.
Salario básico de un mozo en septiembre de 2026
El personal gastronómico y hotelero recibe sus remuneraciones según la actividad a la que se dedique. En este sentido, la escala salarial distingue una serie de roles que pueden ocupar en su puesto de trabajo. Los mozos y mozas de vinos se encuentran comprendidos en el sexto nivel profesional. A su vez, su salario corresponderá a la categoría del establecimiento para el que presten servicios.
Categoría de establecimiento I: $1.292.026 + $88.000 de gratificación extraordinaria (total: $1.380.026)
Categoría de establecimiento II: $1.337.186 + $91.000 de gratificación extraordinaria (total: $1.428.186)
Categoría de establecimiento III: $1.384.689 + $95.000 de gratificación extraordinaria (total: $1.479.689)
Categoría de establecimiento IV: $1.429.981 + $98.000 de gratificación extraordinaria (total: $1.527.981)
Categoría de establecimiento V: $1.524.806 + $104.000 de gratificación extraordinaria (total: $1.628.806)
Aumento para los gastronómicos en octubre
Los representantes de los trabajadores gastronómicos y del turismo también acordaron que los salarios básicos con vigencia a partir de octubre se conformarán aplicando un 8,03 % sobre los básicos remunerativos aplicables hasta el mes de septiembre de 2026. “El valor resultante será considerado al único efecto de ser la base o referencia para la siguiente negociación que llevarán oportunamente a cabo las partes con el objetivo de acordar las condiciones compensatorias que resultarán de aplicación a partir del mes de octubre de 2026 inclusive”, dictaminó el acuerdo.
Escalas salariales del personal gastronómico
De este modo quedarán conformados los básicos de los demás niveles profesionales contemplados en estas paritarias para los establecimientos de categoría I para el mes de septiembre:
Nivel profesional 1: $990.555 + bono de $68.000
Nivel profesional 2: $1.047.930 + bono de $72.000
Nivel profesional 3: $1.099.139 + bono de $75.000
Nivel profesional 4: $1.157.980 + bono de $79.000
Nivel profesional 5: $1.210.980 + bono de $83.000
Nivel profesional 6: $1.292.026 + bono de $88.000