Sin aumento, pero con bono: cuánto ganará un mozo en septiembre de 2026

Aumento para los gastronómicos en octubre

Los representantes de los trabajadores gastronómicos y del turismo también acordaron que los salarios básicos con vigencia a partir de octubre se conformarán aplicando un 8,03 % sobre los básicos remunerativos aplicables hasta el mes de septiembre de 2026. “El valor resultante será considerado al único efecto de ser la base o referencia para la siguiente negociación que llevarán oportunamente a cabo las partes con el objetivo de acordar las condiciones compensatorias que resultarán de aplicación a partir del mes de octubre de 2026 inclusive”, dictaminó el acuerdo.