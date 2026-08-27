Cuánto cobran los trabajadores de los clubes de AFA en agosto 2026
La UTEDYC y la AFA acordaron actualizaciones salariales mensuales vinculadas a la inflación para el segundo semestre de 2026. En agosto, los trabajadores de clubes afiliados a la AFA reciben un aumento del 2,1% correspondiente al IPC de julio. Cuánto cobra cada categoría.
Resumen para apurados
- UTEDYC y la AFA fijaron para agosto de 2026 un aumento del 2,1% en los salarios de trabajadores de clubes en Argentina, ajustado según la inflación oficial de julio.
- El acuerdo para el segundo semestre de 2026 establece ajustes mensuales acumulativos basados en el IPC del INDEC para los convenios 553/09, 463/06 y 1070/09.
- El esquema continuará hasta fin de año con revisión en enero de 2027, aunque la patronal podrá pedir renegociar si la inflación acumulada supera el 6%.
Los trabajadores de los clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrán en agosto de 2026 nuevos salarios básicos a partir del acuerdo alcanzado entre la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y la entidad que conduce el fútbol argentino.
El entendimiento establece una actualización salarial mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC) para las remuneraciones correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2026.
El acuerdo alcanza a los trabajadores comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 553/09, 463/06 y 1070/09.
Aumento salarial para trabajadores de clubes en agosto 2026
La modalidad acordada entre UTEDYC y AFA contempla un incremento acumulativo mes a mes, equivalente a la variación del IPC del mes inmediato anterior.
De esta manera, para los salarios de julio se aplicó el IPC de junio, que fue del 1,9%, mientras que para los haberes de agosto corresponde incorporar el IPC de julio, del 2,1%.
Los aumentos se calculan sobre la nueva base salarial de cada mes y alcanzan tanto los componentes remunerativos como los no remunerativos.
El esquema continuará hasta diciembre. En ese mes se aplicará la variación del IPC correspondiente a noviembre de 2026.
Además, las diferencias salariales derivadas de la aplicación retroactiva del acuerdo deberán ser abonadas junto con la liquidación correspondiente a agosto.
Cuánto cobran los trabajadores de clubes de AFA en agosto 2026
Con la aplicación de las actualizaciones correspondientes al IPC de junio (1,9%) y julio (2,1%), los salarios básicos para agosto de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera.
Personal jerárquico
1ª categoría: $1.855.279
2ª categoría: $1.822.874
3ª categoría: $1.801.588
Personal administrativo
1ª categoría: $1.788.662
2ª categoría: $1.765.665
3ª categoría: $1.751.181
4ª Auxiliar de 1ª: $1.737.378
4ª Auxiliar de 2ª: $1.724.146
5ª Telefónico (+50 internos): $1.711.601
5ª Telefónico (-50 internos): $1.699.448
6ª Mayor de 18 años: $1.699.448
6ª Menor de 18 años: $1.687.914
Personal de informática y sistemas
Gerencia de Sistemas: $1.854.908
Supervisor / Jefe de Área: $1.822.659
Programación Senior: $1.801.418
Programación Semi Senior: $1.788.835
Programación Junior: $1.766.018
Administrador de Redes Informáticas Senior: $1.789.651
Administrador de Redes Informáticas Semi Senior: $1.737.706
Administrador de Redes Informáticas Junior: $1.724.326
Mesa de Ayuda Nivel 2: $1.710.955
Mesa de Ayuda Nivel 1: $1.699.151
Personal de maestranza y servicios
1° categoría: $1.635.718
2° categoría: $1.614.832
3° categoría: $1.604.703
4° categoría: $1.592.439
5° categoría: $1.580.652
6° categoría: $1.575.210
7° categoría: $1.558.601
8° categoría: $1.548.762
Profesores, instructores y médicos
Para estas categorías, los valores establecidos para agosto son:
Categoría A: $14.189
Categoría B: $13.480
Bañero de natatorio: $13.405
Jefe Médico / Jefe Odontólogo: $19.698
Médicos, Odontólogos y Auxiliares Médicos: $17.330
Practicantes: $15.754
Cómo seguirá el aumento salarial de UTEDYC y AFA
El acuerdo establece que las actualizaciones continuarán aplicándose de manera automática hasta diciembre de 2026, tomando como referencia el IPC informado por el INDEC del mes anterior.
Las partes también acordaron una instancia de revisión en enero de 2027, con el objetivo de evaluar la evolución de los salarios frente a la inflación acumulada durante todo 2026.
Sin embargo, el convenio contempla una condición particular: si la suma directa de los IPC correspondientes a agosto, septiembre y octubre supera el 6%, la parte empleadora podrá solicitar una reunión para revisar la aplicación automática prevista para diciembre.
De esta manera, los trabajadores de los clubes de AFA cuentan con un esquema de actualización salarial directamente vinculado con la inflación durante el segundo semestre de 2026.