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Cuánto cobran los trabajadores de los clubes de AFA en agosto 2026

La UTEDYC y la AFA acordaron actualizaciones salariales mensuales vinculadas a la inflación para el segundo semestre de 2026. En agosto, los trabajadores de clubes afiliados a la AFA reciben un aumento del 2,1% correspondiente al IPC de julio. Cuánto cobra cada categoría.

Paritarias UTEDYC: Cuánto cobran los trabajadores de los clubes de AFA en agosto 2026
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Resumen para apurados

  • UTEDYC y la AFA fijaron para agosto de 2026 un aumento del 2,1% en los salarios de trabajadores de clubes en Argentina, ajustado según la inflación oficial de julio.
  • El acuerdo para el segundo semestre de 2026 establece ajustes mensuales acumulativos basados en el IPC del INDEC para los convenios 553/09, 463/06 y 1070/09.
  • El esquema continuará hasta fin de año con revisión en enero de 2027, aunque la patronal podrá pedir renegociar si la inflación acumulada supera el 6%.
Resumen generado con IA

Los trabajadores de los clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrán en agosto de 2026 nuevos salarios básicos a partir del acuerdo alcanzado entre la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y la entidad que conduce el fútbol argentino.

El entendimiento establece una actualización salarial mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC) para las remuneraciones correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2026.

El acuerdo alcanza a los trabajadores comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 553/09, 463/06 y 1070/09.

Aumento salarial para trabajadores de clubes en agosto 2026

La modalidad acordada entre UTEDYC y AFA contempla un incremento acumulativo mes a mes, equivalente a la variación del IPC del mes inmediato anterior.

De esta manera, para los salarios de julio se aplicó el IPC de junio, que fue del 1,9%, mientras que para los haberes de agosto corresponde incorporar el IPC de julio, del 2,1%.

Los aumentos se calculan sobre la nueva base salarial de cada mes y alcanzan tanto los componentes remunerativos como los no remunerativos.

El esquema continuará hasta diciembre. En ese mes se aplicará la variación del IPC correspondiente a noviembre de 2026.

Además, las diferencias salariales derivadas de la aplicación retroactiva del acuerdo deberán ser abonadas junto con la liquidación correspondiente a agosto.

Cuánto cobran los trabajadores de clubes de AFA en agosto 2026

Con la aplicación de las actualizaciones correspondientes al IPC de junio (1,9%) y julio (2,1%), los salarios básicos para agosto de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera.

Personal jerárquico

1ª categoría: $1.855.279

2ª categoría: $1.822.874

3ª categoría: $1.801.588

Personal administrativo

1ª categoría: $1.788.662

2ª categoría: $1.765.665

3ª categoría: $1.751.181

4ª Auxiliar de 1ª: $1.737.378

4ª Auxiliar de 2ª: $1.724.146

5ª Telefónico (+50 internos): $1.711.601

5ª Telefónico (-50 internos): $1.699.448

6ª Mayor de 18 años: $1.699.448

6ª Menor de 18 años: $1.687.914

Personal de informática y sistemas

Gerencia de Sistemas: $1.854.908

Supervisor / Jefe de Área: $1.822.659

Programación Senior: $1.801.418

Programación Semi Senior: $1.788.835

Programación Junior: $1.766.018

Administrador de Redes Informáticas Senior: $1.789.651

Administrador de Redes Informáticas Semi Senior: $1.737.706

Administrador de Redes Informáticas Junior: $1.724.326

Mesa de Ayuda Nivel 2: $1.710.955

Mesa de Ayuda Nivel 1: $1.699.151

Personal de maestranza y servicios

1° categoría: $1.635.718

2° categoría: $1.614.832

3° categoría: $1.604.703

4° categoría: $1.592.439

5° categoría: $1.580.652

6° categoría: $1.575.210

7° categoría: $1.558.601

8° categoría: $1.548.762

Profesores, instructores y médicos

Para estas categorías, los valores establecidos para agosto son:

Categoría A: $14.189

Categoría B: $13.480

Bañero de natatorio: $13.405

Jefe Médico / Jefe Odontólogo: $19.698

Médicos, Odontólogos y Auxiliares Médicos: $17.330

Practicantes: $15.754

Cómo seguirá el aumento salarial de UTEDYC y AFA

El acuerdo establece que las actualizaciones continuarán aplicándose de manera automática hasta diciembre de 2026, tomando como referencia el IPC informado por el INDEC del mes anterior.

Las partes también acordaron una instancia de revisión en enero de 2027, con el objetivo de evaluar la evolución de los salarios frente a la inflación acumulada durante todo 2026.

Sin embargo, el convenio contempla una condición particular: si la suma directa de los IPC correspondientes a agosto, septiembre y octubre supera el 6%, la parte empleadora podrá solicitar una reunión para revisar la aplicación automática prevista para diciembre.

De esta manera, los trabajadores de los clubes de AFA cuentan con un esquema de actualización salarial directamente vinculado con la inflación durante el segundo semestre de 2026.

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