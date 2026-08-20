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Los salarios registrados subieron 2,4% en junio y le ganaron a la inflación

Se trata de la segunda vez en el añoque los sueldos formales le ganan al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los salarios registrados subieron 2,4% en junio y le ganaron a la inflación.
Los salarios registrados subieron 2,4% en junio y le ganaron a la inflación.
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, los salarios registrados en Argentina subieron 2,4% y superaron a la inflación del 1,9%, según el Indec, impulsados por acuerdos paritarios.
  • Es la segunda vez en el año que los sueldos formales le ganan al IPC. El sector público lideró las alzas con un 3,4%, frente al 1,1% de los estatales nacionales.
  • Pese a la mejora mensual, los salarios acumulan una caída de 1,3 puntos ante la inflación en el primer semestre, manteniendo la presión sobre el poder adquisitivo.
Resumen generado con IA

Los salarios registrados aumentaron 2,4% en junio de 2026 respecto de mayo y volvieron a ubicarse por encima de la inflación, que fue de 1,9% durante el sexto mes del año, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se trata de la segunda vez en lo que va de 2026 que los sueldos formales le ganan al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La primera había sido en abril, cuando los ingresos avanzaron 3,5% frente a una inflación del 2,6%.

Sin embargo, la mejora no fue igual para todos los trabajadores registrados. Los datos oficiales muestran diferencias entre los empleados del sector público, los trabajadores estatales nacionales y los que dependen de los gobiernos provinciales.

Cómo aumentaron los salarios en junio

Según informó el Indec, los trabajadores del sector público tuvieron una suba salarial nominal del 3,4% en junio, por lo que superaron en 1,5 puntos porcentuales al IPC de ese mes.

Al analizar únicamente a los trabajadores del Estado nacional, la variación salarial mensual fue de 1,1%, es decir, 0,8 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

En tanto, los empleados provinciales registraron una suba del 2% en junio respecto de mayo.

Salarios e inflación: qué pasó en el primer semestre

Aunque los salarios registrados lograron superar a la inflación en abril y junio, la comparación acumulada de los primeros seis meses del año todavía muestra una desventaja para los trabajadores.

Entre enero y junio de 2026, los ingresos de los trabajadores en blanco tuvieron una variación promedio del 15,5%, mientras que el IPC acumulado durante ese período alcanzó el 16,8%.

De esta manera, en el primer semestre los trabajadores asalariados que aportan al sistema jubilatorio tuvieron un ajuste salarial medio que quedó 1,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

La situación también presenta diferencias según el sector de actividad. Los empleados del sector privado registrado acumularon entre enero y junio un aumento salarial del 14,5%, 2,3 puntos porcentuales por debajo del IPC.

Dentro del sector privado coexisten múltiples actividades económicas y cada una cuenta con sus propios acuerdos salariales.

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