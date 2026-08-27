El Gobierno busca impulsar un salario mínimo garantizado de más de $1 millón

El organismo que conduce Julio Cordero impulsa que los nuevos convenios colectivos incorporen un “salario mínimo garantizado”, según fuentes oficiales consultadas por el diario La Nación. Para agosto de 2026, el monto de referencia sería de $1.070.000 brutos, lo que representa unos $860.000 de bolsillo, de acuerdo con los cálculos realizados por fuentes oficiales.