El Gobierno busca impulsar un salario mínimo garantizado de más de $1 millón

Resumen para apurados
- La Secretaría de Trabajo busca fijar en Argentina un salario mínimo de $1.070.000 en nuevos convenios colectivos para frenar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
- La propuesta debe ser acordada entre cámaras y gremios sin trasladarse a precios, en paralelo a la reforma laboral y al debate del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- La medida impactará en más de 700 convenios de actividad y empresa, además de redefinir las referencias de haberes jubilatorios y asignaciones vinculadas al salario mínimo.
En medio de la renegociación de los convenios colectivos impulsada a partir de la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei y frente a la pérdida de poder adquisitivo que afecta a numerosos trabajadores, la Secretaría de Trabajo busca promover un nuevo esquema de salario mínimo garantizado superior al millón de pesos.
El organismo que conduce Julio Cordero impulsa que los nuevos convenios colectivos incorporen un “salario mínimo garantizado”, según fuentes oficiales consultadas por el diario La Nación. Para agosto de 2026, el monto de referencia sería de $1.070.000 brutos, lo que representa unos $860.000 de bolsillo, de acuerdo con los cálculos realizados por fuentes oficiales.
La iniciativa, según trascendió, no fue consultada con el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después Trabajo lo homologa”, explicaron fuentes oficiales. Además, señalaron que la propuesta ya comenzó a ser comunicada, especialmente a las actividades que actualmente tienen salarios por debajo de ese nivel.
Entre los sectores mencionados aparecen Maestranza, la Uocra, vinculada con la construcción, y Sanidad.
Qué busca el Gobierno con la medida
Cerca de Cordero aclararon que no existe una variación mensual determinada que funcione como piso para las negociaciones paritarias. En los últimos años, el Gobierno había trabajado con referencias cercanas a la inflación oficial, que actualmente se encuentra próxima al 2%.
“No hay ningún número mágico. La idea es que los aumentos de sueldos no se trasladen a los precios; esa es la única directiva”, señalaron desde el entorno del secretario de Trabajo.
La negociación debería desarrollarse ahora gremio por gremio, de acuerdo con las particularidades de cada actividad. El proceso también contempla a las empresas que cuentan con convenios colectivos propios.
Actualmente existen 446 convenios de actividad y más de 300 convenios de empresa.
Este medio consultó a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara de Comercio, aunque hasta el momento no obtuvo una respuesta sobre la iniciativa oficial.
Qué dice la CGT
En la CGT aseguraron desconocer la intención del Gobierno de impulsar este esquema. “Parece más una operación del propio Gobierno”, sostuvo Jorge Sola, uno de los triunviros de la central obrera.
De todos modos, el dirigente sindical aclaró que no se opone a una medida que implique una mejora concreta para los trabajadores. “No me parece mal siempre que vaya más plata al bolsillo de los laburantes y eso implica subir el porcentaje”, afirmó.
Sola también defendió el mecanismo de negociación entre las partes y cuestionó que los salarios puedan utilizarse como una herramienta para contener la inflación.
“Para nosotros, la paritaria debe ser libre acuerdo entre partes. No un ancla más de la baja de la inflación. Así se baja el consumo. Se pierde poder adquisitivo. Y por ende se produce endeudamiento familiar”, sostuvo.
La discusión por el salario mínimo
La propuesta oficial aparece en la antesala de una nueva negociación del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que se realizará mañana a las 12 mediante una reunión por Zoom.
La semana pasada, el Gobierno había difundido información sobre el alcance actual del salario mínimo. Según esos datos, “apenas el 1% de la población asalariada del país percibe remuneraciones que se ubican por debajo del valor del SMVM y que responden a trabajos de tiempo parcial”.
Entre los trabajadores asalariados registrados, tanto del sector privado como del sector público, menos del 0,2% perciben remuneraciones inferiores al salario mínimo, según agregaron fuentes oficiales.
Durante el primer trimestre de este año, el SMVM tenía un valor promedio de $346.733.
El salario mínimo cumple principalmente la función de actualizar los ingresos de otros sectores de la población que no están alcanzados por la negociación colectiva. Sin embargo, esa incidencia se redujo de manera considerable en los últimos tiempos.
Qué ingresos se actualizan con el SMVM
Cada vez que se actualiza el Salario Mínimo, Vital y Móvil, también se modifica, en la misma magnitud, la asignación dineraria que reciben las personas titulares del programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE).
Además, el SMVM interviene en la determinación del monto que debe alcanzar la jubilación mínima del régimen contributivo para quienes cuentan con aportes completos. Ese haber equivale al 82% del salario mínimo y se complementa con un bono adicional, según aclararon desde el Gobierno.
La discusión que se abre ahora, por lo tanto, tendrá dos planos: por un lado, la renegociación de los convenios colectivos y la posibilidad de establecer un piso salarial superior al millón de pesos; por otro, la actualización del salario mínimo oficial y su impacto sobre los ingresos vinculados a ese indicador.