Cartas de lectores: El churqui frente a la plaza Urquiza se está muriendo

El precioso churqui de la esquina del Colegio Nacional (Santa Fe y Marcos Paz), frente a la Plaza Urquiza, ha sufrido un terrible daño por una palmera torcida y fea que desprende ramas - hojas enormes- sobre el árbol. A tal punto que, en 2024, en una tormenta, desprendió más hojas y el Churqui perdió la mitad del árbol. Adjunto fotos para que observe cómo era antes, en el 2022, espléndido, y también del 26 de agosto 2026, más destruido. Espero que aprecien lo que era, como está ahora y que los encargados de Espacios Verdes no encaran salvar el churqui, que además está declarado de interés como “Árbol notable” con un gran cartel. Espero que quienes corresponda se interesen y ayudan a salvar el churqui.