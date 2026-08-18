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La insólita confesión de Coco Sily sobre su juventud con Mario Pergolini: “No teníamos un mango”

El actor estuvo en Otro Día Perdido, donde recordó los inicios de su amistad con el conductor y las insólitas maniobras que hacían cuando no tenían dinero.

La insólita confesión de Coco Sily sobre su juventud con Mario Pergolini: “No teníamos un mango”
Fuente: El trece
Hace 10 Hs

Resumen para apurados

  • Coco Sily visitó el programa de Mario Pergolini y reveló que durante su juventud robaban nafta con mangueras debido a la falta de dinero que padecían al iniciar sus carreras.
  • Ambos conductores recordaron que a los 20 años compartían extensas jornadas de trabajo radial y vivían con escasos recursos económicos antes de alcanzar la fama en los medios.
  • La anécdota expuso el costado desconocido de los inicios de dos referentes de la radiofonía argentina, generando sorpresa y risas entre sus seguidores.
Resumen generado con IA

El día de ayer, Coco Sily visitó el programa de su viejo colega y amigo, Mario Pergolini, en Otro Día Perdido. El programa contó con una gran complicidad y momentos destacables, uno de ellos cuando el Coco relató anécdotas de su juventud y pequeños trucos que mantenían con viejos equipos de trabajo donde el dinero escaseaba.

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“No teníamos un peso. Yo no sé si a él le gusta que yo cuente esto. Teníamos 20 años, 22. Robábamos nafta”, fue la primera gran confesión del Coco. Fue seguido por risas del público y las caras de estupefacción de Pergolini. “No teníamos un mango y nos juntábamos los cuatro en el departamento tuyo. Bah, que alquilabas. Que yo te lo conseguí”, dijo para continuar.

¿Mario Pergolini y el Coco Sily robabán Nafta en su juventud?

“Robábamos nafta con una manguerita y con un bidón. Claro, salíamos con el equipo de mate, le decíamos, ¿te acordás?”, sentenció el Coco. Al seguir revelando información inesperada, el rostro de Mario llegó a un colorado vergonzoso. 

“Nosotros nos juntábamos a las 5 de la tarde, escribíamos el programa a las 8. Hacíamos el programa hasta las 12 de la noche”, explicó. “Vivíamos a una cuadra y media de distancia. Y nos juntábamos a comer y no teníamos un sope. Y comíamos unos fideos”. Finalmente Pergolini confesó: "No lo hagan nunca, es horrendo”, aconsejó Mario. “Hubo un pasado de paté. Yo robé nafta”, cerró.

Otro insolito episodio de Otro Día Perdido con Mario Pergolini

Días atras, Marta Fort volvió a hablar sobre su familia y sorprendió con una serie de anécdotas desconocidas sobre su vida cotidiana durante una entrevista con Pergolini. En la charla, la hija de Ricardo Fort recordó una experiencia laboral de su juventud y luego se enfocó en la dinámica que se vivía dentro de su casa, explicando que la presencia constante de personas y cámaras le dejaba a su padre muy pocas posibilidades de encontrar un lugar privado.

En ese contexto, la joven reveló una particular costumbre del empresario mediático para aislarse del movimiento habitual de su hogar al confesar que usaba de diván el bidet. La declaración tomó por sorpresa a Pergolini y provocó risas en el estudio, al dejar al descubierto que el baño era uno de los pocos espacios de tranquilidad para Ricardo Fort.

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