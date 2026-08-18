La insólita confesión de Coco Sily sobre su juventud con Mario Pergolini: “No teníamos un mango”

Otro insolito episodio de Otro Día Perdido con Mario Pergolini

Días atras, Marta Fort volvió a hablar sobre su familia y sorprendió con una serie de anécdotas desconocidas sobre su vida cotidiana durante una entrevista con Pergolini. En la charla, la hija de Ricardo Fort recordó una experiencia laboral de su juventud y luego se enfocó en la dinámica que se vivía dentro de su casa, explicando que la presencia constante de personas y cámaras le dejaba a su padre muy pocas posibilidades de encontrar un lugar privado.