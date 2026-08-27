Piden que Medina Ruiz intervenga ante los problemas de aguas servidas en barrios de la Capital

Los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos hicieron una presentación al ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, requiriendo a la Provincia que atienda los problemas de aguas servidas en barrios de la Capital. “En Villa Alem, en Congreso y Florida, hay un Caps al que para poder llegar tenés que cruzar un río de líquidos cloacales”, contó Canelada. Y Cobos agregó: “el ministro tiene que abordar esto; hay una dirección de salud ambiental que depende de su área y que tiene que tomar cartas en el asunto y plantearle a la SAT la gravedad que esto puede producir”.
Acevedo recibió al embajador de Italia en el país
El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo recibió en Casa de Gobierno al embajador designado de la República Italiana en Argentina, Fabrizio Nicoletti (foto). El presidente de la Legislatura destacó el vínculo histórico entre Tucumán e Italia y remarcó la importancia de que el representante diplomático conozca de primera mano el potencial productivo, económico y cultural de la provincia. “Tucumán tiene capital humano, y el capital humano es la base de todo”, dijo Nicoletti.
Críticas a la Nación: “Muchas políticas públicas se derrumban”
El Ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, formó parte junto a su equipo de especialistas del área, de la apertura de sesiones del 14° Consejo Provincial de Protección Integral de Niños y Adolescentes. “Aquí dialogamos y analizamos como impactan las políticas públicas en esta temática y cómo trabajar en forma coordinada”, dijo Masso. Y destacó que el Gobierno provincial de Osvaldo Jaldo “se hace cargo de muchas políticas públicas que se derrumban por decisiones crueles del Gobierno nacional”.