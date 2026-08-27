Piden que Medina Ruiz intervenga ante los problemas de aguas servidas en barrios de la Capital

Los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos hicieron una presentación al ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, requiriendo a la Provincia que atienda los problemas de aguas servidas en barrios de la Capital. “En Villa Alem, en Congreso y Florida, hay un Caps al que para poder llegar tenés que cruzar un río de líquidos cloacales”, contó Canelada. Y Cobos agregó: “el ministro tiene que abordar esto; hay una dirección de salud ambiental que depende de su área y que tiene que tomar cartas en el asunto y plantearle a la SAT la gravedad que esto puede producir”.