El operativo “Ciudad Seca” de la SAT llegó a Tafi Viejo

Por su parte, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó que estas acciones responden a una política integral impulsada por el Gobierno provincial. “Tal como nos lo ha encomendado el gobernador Osvaldo Jaldo, continuamos trabajando para garantizar que no falte el agua en ningún rincón de la provincia y, al mismo tiempo, avanzar en el saneamiento y mejorar el sistema cloacal. Este operativo va a durar el tiempo que tenga que durar. Lo iniciamos hoy con el objetivo de llevar soluciones definitivas a los vecinos de Tafí Viejo”, señaló.