El operativo “Ciudad Seca” de la SAT llegó a Tafi Viejo

Resumen para apurados
- La SAT y el municipio de Tafí Viejo iniciaron el operativo "Ciudad Seca" para reparar y normalizar las redes de agua potable y el sistema cloacal en la ciudad.
- El despliegue incluye tres equipos coordinados con personal de varias zonas operativas, en el marco del plan provincial de saneamiento impulsado por el Gobierno de Tucumán.
- El operativo se mantendrá activo por tiempo indeterminado hasta lograr soluciones definitivas en la infraestructura y asegurar un servicio continuo para los vecinos.
La Sociedad Aguas del Tucumán puso en marcha el operativo “Ciudad Seca” en Tafí Viejo, con el objetivo de atender y resolver las distintas problemáticas vinculadas con la provisión de agua potable y el sistema cloacal. Para el despliegue de las tareas, la empresa dispuso personal de diferentes zonas operativas y tres equipos de trabajo que recorrerán distintos sectores de la ciudad.
Del inicio del operativo participaron la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, y concejales de la ciudad, quienes acompañaron a las autoridades y al personal de la SAT durante la puesta en marcha de las tareas.
El jefe de Zona Metropolitana Oeste de la SAT, Eduardo Garolera, explicó el alcance del operativo: “Estamos aquí realizando este operativo en el que vamos a trabajar en toda la ciudad de Tafí Viejo para solucionar los problemas que tengamos en materia de agua y cloaca. Para ello contamos con el apoyo de personal de diferentes zonas operativas y de tres sectores distintos, que van a trabajar de manera coordinada para abordar cada uno de los problemas que se encuentren, tanto en materia de agua como de cloaca”.
Por su parte, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó que estas acciones responden a una política integral impulsada por el Gobierno provincial. “Tal como nos lo ha encomendado el gobernador Osvaldo Jaldo, continuamos trabajando para garantizar que no falte el agua en ningún rincón de la provincia y, al mismo tiempo, avanzar en el saneamiento y mejorar el sistema cloacal. Este operativo va a durar el tiempo que tenga que durar. Lo iniciamos hoy con el objetivo de llevar soluciones definitivas a los vecinos de Tafí Viejo”, señaló.
El operativo contempla intervenciones en distintos puntos de la ciudad, atendiendo de manera integral los requerimientos relacionados con los servicios de agua potable y saneamiento, con la finalidad de brindar respuestas concretas a los vecinos y mejorar el funcionamiento de las redes.