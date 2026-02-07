Mejorar la gestión del agua

Actualmente se utiliza una metodología igual para cualquier lugar de la provincia, ya sea en extremo norte, Burruyacu o en La Cocha en el sur, en los Valles o en la llanura del este, todos deben ser de 300m de profundidad y un diámetro de 10 pulgadas como mínimo, en la zona superior y 8 pulgadas en la zona inferior. No se contempla las variaciones sedimentológicas y las cuencas hidrogeológicas que corresponde cada zona. Es evidente que no es lo mismo hacer una perforación en Lules que en Amaicha, o proyectar una perforación en Concepción que en Trancas o en la llanura del este.