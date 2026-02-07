Mejorar la gestión del agua

Alfredo Tineo
Doctor en Ciencias Geológicas
El gran problema que atravesaron las primeras civilizaciones y continua hasta nuestros días fue siempre la gestión del agua, como se la aprovechaba, como se la distribuía, como se la controlaba, como se la cobraba.
En nuestro país desde la época de la colonia uno de los personajes más importantes en los gobiernos de turnos era el responsable de la distribución del agua, en muchos casos favoreciendo a familiares o gente vinculados a los gobiernos.
Desde hace tiempo estas distribuciones se controlan en nuestro país y principalmente en las provincias del noroeste con leyes que fijan prioridades para consumo humano, riego, uso industrial ,etc.
Área dividida
Los diferentes gobiernos fueron creando organismos que se ocupan de cada área. En la Provincia de Tucumán por ejemplo existen diferentes organismos para tal fin, la Dirección Provincial del Agua (DPA) que en un principio construía obras de captación y canales de distribución, tenía a su cargo un departamento de perforaciones con equipamiento para ejecutar obras y además era el ente de control de las perforaciones que hacían empresas privadas, según consta en la publicación del Ingeniero Simón Rabsium (“Hidrología de Tucumán” - UNT 1960).
Otros organismos se encargaban de la distribución del agua, como el Departamento de Irrigación, con más de 100 años, que controla los caudales que se ofrecen para riego y uso industrial y regula el canon que corresponde en cada caso.
Para el caso de abastecimiento humano en las grandes ciudades en principio estuvo a cargo de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) , posteriormente se crearon Dipos, y otros organismos que fueron variando en diferentes gobiernos hasta el día de hoy que quedaron el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) que se ocupa del abastecimiento de agua potable a localidades pequeñas del interior y la Sociedad aguas de Tucumán (SAT), que se ocupa del abastecimientos de grandes ciudades.
En la década del 80 una nueva ley otorgó a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, el control de todas las obras de perforaciones que se realicen en la provincia, dejando a la DPA solamente con equipo de perforaciones para obras menores que fue desapareciendo por el deterioro de su equipamiento.
Actualmente existen varios organismos que se ocupan del tema, todos independientes, sin vinculación directa entre ellos, no existe un organismo que aglutine estas direcciones a veces con objetivos comunes. Un ejemplo de ello es que una empresa privada necesita un permiso para realizar una perforación en un desarrollo inmobiliario tiene que pasar por el Ersept, la SAT y Recursos Hídricos, en algunos casos con escaso personal técnico que permita aconsejar o modificar un proyecto.
Actualmente se utiliza una metodología igual para cualquier lugar de la provincia, ya sea en extremo norte, Burruyacu o en La Cocha en el sur, en los Valles o en la llanura del este, todos deben ser de 300m de profundidad y un diámetro de 10 pulgadas como mínimo, en la zona superior y 8 pulgadas en la zona inferior. No se contempla las variaciones sedimentológicas y las cuencas hidrogeológicas que corresponde cada zona. Es evidente que no es lo mismo hacer una perforación en Lules que en Amaicha, o proyectar una perforación en Concepción que en Trancas o en la llanura del este.
Desde hace tiempo estamos insistiendo en que el recurso natural más importante que tiene Tucumán es el recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo.
Abundancia
Tucumán no tiene Litio, como las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, o minerales metalíferos, o petróleo como Salta, pero tiene abundante agua y eso distingue al Jardín de la Republica de sus vecinas en el norte.
Los países más desarrollados son los que tienen abundancia de agua, no los que tienen mucho petróleo, tenemos ejemplos en nuestro país, la Patagonia tiene importantes yacimientos de petróleo, pero no tiene agua, sin embargo, nuestro Litoral tiene abundancia de agua y allí se nota la diferencia del desarrollo relativo.
Tucumán cuenta con una red hídrica extraordinaria que abastece desde el faldeo oriental de las sierras centrales hacia el este a gran parte de la llanura y también el Rio Santa María, en el olvidado valle del oeste, con excelentes reservorios de aguas subterráneas ó el valle de Tapia-Trancas. Además, las importantes cuencas hidrogeológicas que abastecen de agua potable, riego y uso industrial en toda la provincia.
Sin embargo, la explotación racional de este, el mayor recurso natural que tiene Tucumán, no está bien desarrollado, por ello se propone mejorar la gestión del agua para lograr un desarrollo sustentable en toda la Provincia.
Necesaria concentración
En principio sería necesario concentrar todos los organismos provinciales ya mencionados, en un ente rector que aglutine estos espacios distribuidos en la ciudad, con lo que se trabajaría en forma interdisciplinaria en la investigación de nuevas propuestas para un aprovechamiento mayor de los técnicos, profesionales, equipamiento, vehículos e información concentrada.
Existen con nivel de secretarias de todo tipo, seguramente justificadas por la importancia de cada especialidad, pero llama la atención que solamente existe una subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, que no tiene vinculación directa con los organismos que se ocupan del agua.
Esta diáspora existe desde hace muchos años y por razones políticas es difícil romper con esos feudos; esta es una gran oportunidad para concentrar todos estos organismos y que los actuales jefes se reúnan en un directorio dependiente de un mismo ministerio ya existente, tal vez de Obras Públicas, concentrados en un organismo dedicado exclusivamente al agua, que es toda la misma, tanto superficial como subterránea.
Seguramente es el gobernador de la provincia quien tiene que decidir, pero no lo dejen solo, hay mucha gente en la legislatura que podrían aportar algunas ideas y también en los organismos gubernamentales, con el mejor argumento, ya que los recursos hídricos son la mayor riqueza que bien aprovechados pueden lograr el desarrollo en Tucumán.