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Colonos israelíes reclaman la Franja de Gaza

Marchan hacia la frontera, con autoridades, para exigir que restablezcan los asentamientos.

PRESIÓN. Activistas de derecha quieren cruzar hacia territorio gazatí.
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Hace 3 Hs

TEL AVIV.- Centenares de israelíes, incluidos colonos y activistas de derecha, marcharon ayer hacia la frontera con la Franja de Gaza para exigir al gobierno de ultrderecha el restablecimiento de los asentamientos en el territorio palestino, actualmente devastado por la guerra. Según medios israelíes, cerca de un centenar de manifestantes, entre ellos el ministro de Economía, Nir Barkat, logró acceder a una zona militarizada próxima a la valla que rodea el enclave, en algunos casos con escasa resistencia de las fuerzas israelíes. La marcha incluía, de acuerdo con sus organizadores, a decenas de ministros, parlamentarios y familiares de soldados.

Los manifestantes se congregaron cerca de la frontera antes de dirigirse a la valla que bordea el extremo norte del territorio, donde las fuerzas de seguridad israelíes se desplegaron para impedir su avance. Imágenes de la agencia AFP mostraron a los participantes ondeando banderas israelíes mientras soldados y policías bloqueaban su acceso a la zona restringida.

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La protesta, organizada por el Movimiento Nachala, convocó a familias enteras que avanzaron a pie, con banderas israelíes y consignas como “Después de 21 años, volvemos a casa”. El grupo -sancionado por la Unión Europea por “graves abusos” contra palestinos en Cisjordania- promueve abiertamente la repoblación de Gaza con comunidades judías, una iniciativa que implicaría el desplazamiento de parte de la población palestina.

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“Marchamos hoy para decirle al gobierno israelí y mostrarle al mundo que esta tierra nos pertenece, que Gaza nos pertenece de verdad y que queremos regresar”, declaró Daniel Sellem, uno de los participantes.

“Vivíamos aquí antes de ser expulsados en 2005”, agregó. Según Sellem, el objetivo es aumentar la presión sobre el gobierno para que permita el regreso a la Franja de Gaza.

Otro participante, Yechiel Greenblum, cree que esta manifestación “marca el inicio” de una campaña para el regreso de las comunidades israelíes al enclave.

“Estamos organizando una gran marcha de regreso a la Franja de Gaza, donde los judíos han vivido durante cientos, incluso miles de años”, declaró, asegurando que la retirada de los asentamientos en 2005 fue solo temporal.

Otras marchas

En el pasado, otros grupos israelíes han organizado marchas hacia la frontera de Gaza para presionar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, uno de los más derechistas en la historia del país, para que restablezca los asentamientos en el territorio.

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El ejército israelí controla actualmente más del 60% de la Franja de Gaza, donde la violencia diaria continúa a pesar del alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

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