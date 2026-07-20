Colonos israelíes reclaman la Franja de Gaza

TEL AVIV.- Centenares de israelíes, incluidos colonos y activistas de derecha, marcharon ayer hacia la frontera con la Franja de Gaza para exigir al gobierno de ultrderecha el restablecimiento de los asentamientos en el territorio palestino, actualmente devastado por la guerra. Según medios israelíes, cerca de un centenar de manifestantes, entre ellos el ministro de Economía, Nir Barkat, logró acceder a una zona militarizada próxima a la valla que rodea el enclave, en algunos casos con escasa resistencia de las fuerzas israelíes. La marcha incluía, de acuerdo con sus organizadores, a decenas de ministros, parlamentarios y familiares de soldados.