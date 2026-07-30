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Maltratos a la flotilla de ayuda a Gaza: denuncian a Netanyahu

Acusan al primer ministro israelí por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Maltratos a la flotilla de ayuda a Gaza: denuncian a Netanyahu
Hace 4 Hs

Nueve indonesios, que fueron detenidos en mayo por integrar la flotilla de ayuda a Gaza, presentaron una denuncia por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó su abogado. Estos nueve indonesios formaban parte de la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel y cuyos integrantes fueron detenidos, algunos durante varios días.

El grupo solicitó al fiscal general de Indonesia que investigue a Israel por delitos que incluyen piratería en alta mar y crímenes de lesa humanidad, dijo el abogado, Kafin Muhammad. “Pedimos al fiscal general de la República de Indonesia que lleve a cabo una investigación sobre los delitos que presuntamente ha cometido el Israel sionista”, dijo a la agencia AFP.

Colonos israelíes reclaman la Franja de Gaza

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El letrado agregó que el código penal de Indonesia otorga a los tribunales del país “jurisdicción universal” sobre casos que impliquen crímenes cometidos fuera de sus fronteras.

La denuncia menciona a Netanyahu por su nombre como comandante en jefe de Israel, señaló Kafin.

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