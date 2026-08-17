Por la paz para Gaza: enviado de Trump se reúne con Hamás

Resumen para apurados
- Jared Kushner se reunió este domingo en Egipto con una delegación de Hamás para avanzar en el plan de paz para Gaza y destrabar la negociación con Israel.
- El diálogo ocurre tras el aval de Hamás a la hoja de ruta para su desarme y retiro israelí, texto rechazado por Netanyahu al exigir mayores garantías de seguridad.
- Washington busca verificar el desarme islamista y excluirlo del futuro gobierno de Gaza, mientras Hamás pide presionar a Israel para consolidar el alto el fuego.
Una delegación de Hamás se reunió ayer en Egipto con el enviado de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quien intenta impulsar un plan de paz para Gaza.
El encuentro se produjo en momentos en que Washington intenta aplacar las diferencias entre Israel y Hamás sobre la implementación del plan de paz impulsado por Trump. Hamás dio su visto bueno a finales de julio a una hoja de ruta estadounidense, destinada a poner en marcha la segunda fase del plan, que prevé el desarme del movimiento islamista y la retirada israelí del territorio palestino.
Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el texto exigiendo un “verdadero” desarme de Hamás.
Según fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato, Kushner y miembros de la delegación de Hamás se reunieron este domingo en Egipto, un encuentro del que también habían dado cuenta fuentes del movimiento islamista.
Durante la reunión, Hamás reafirmó su compromiso con el plan de paz, según las fuentes.
Por su parte, Kushner insistió en un desarme total del movimiento palestino y en que éste no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza, agregaron. El enviado de Trump pidió pruebas “verificables” del desarme y que el territorio “no vuelva a ser una fuente de terror para Israel”.
El movimiento islamista palestino, que gobierna Gaza desde 2007, anunció en julio la disolución de su administración civil y su intención de transferir sus responsabilidades al Comité Nacional para la Administración de Gaza, un órgano creado por la “Junta de Paz” y compuesto por tecnócratas palestinos, que deberán garantizar la transición en el territorio.
En un comunicado del domingo, Hamás dijo que elevó un pedido a la junta que “obligue” a Israel a aceptar el plan para un alto al fuego en Gaza. El grupo señaló que había llamado a la Junta y a los países mediadores a que “obliguen a la ocupación (Israel; ndlr) (...) a aprobar la hoja de ruta de la segunda fase del plan”.
Previamente, Kushner se había reunido con mediadores de Egipto, Catar y Turquía, y también con Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza de la “Junta de Paz” lanzada por Trump y creada para la implementación del acuerdo, informó el gobierno egipcio.