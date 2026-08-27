Santa Fe: por un impresionante temporal de granizo y viento, hubo voladura de techos y accidentes viales

El violento temporal que afectó este jueves al sur de Santa Fe dejó un saldo de graves daños materiales y una escena insólita sobre la ruta provincial 65, donde una camioneta que transportaba ataúdes volcó debido a las intensas ráfagas de viento. El accidente ocurrió durante la mañana del jueves, en el tramo que conecta las localidades de Rosas y San Genaro. Según se informó, la camioneta 4×4 perdió estabilidad por la fuerza del viento, lo que provocó que el vehículo volcara sobre uno de sus laterales.