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Santa Fe: por un impresionante temporal de granizo y viento, hubo voladura de techos y accidentes viales

Una vivienda quedó destruida. Sobre la ruta provincial 65, una camioneta que transportaba ataúdes volcó debido a las intensas ráfagas de viento.

SANTA FE. La tormenta causó estragos.
SANTA FE. La tormenta causó estragos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un fuerte temporal de viento y granizo causó este jueves voladuras de techos, caída de árboles y destrozos en localidades del sur de Santa Fe, sin dejar heridos graves.
  • Las Rosas fue el epicentro con unas 15 voladuras de techos y el vuelco de una camioneta en la ruta 65. Bomberos y Protección Civil activaron operativos de auxilio.
  • El SMN mantiene alertas por tormentas y vientos en Santa Fe y provincias vecinas. Se prevé que la inestabilidad continúe el fin de semana y mejore hacia el lunes.
Resumen generado con IA

Un temporal con granizo, ráfagas, viento y daños golpeó durante la mañana de este jueves a localidades del sur de Santa Fe, con el impacto más fuerte en Las Rosas, donde se registraron árboles caídos y techos desprendidos.

El intendente Javier Meyer dijo que el episodio comenzó cerca de las 8.30, cuando el cielo se oscureció y “empezó a pedrear fuerte, piedra grande y mucho viento”.

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Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Santa Fe, describió así la situación al medio: “Hubo viento muy fuerte y hubo 15 voladuras de techo. No hay heridos de gravedad, pero aún así activamos protocolos y están participando en conjunto los municipios junto con los cuerpos de bomberos voluntarios”.

Según el jefe comunal, el municipio salió a relevar daños y despejar calles por “voladura de techos y árboles caídos”, con tareas coordinadas junto con la Policía y el cuerpo de Bomberos Voluntarios. “Tuvimos suerte porque hasta ahora no tuvimos casas dañadas en la zona urbana ni personas lesionadas. Sí hay reportes de una vivienda rural a la que se le voló el techo, pero se trata de evaluaciones primarias”, sostuvo en declaraciones a Radio 2.

Uno de los datos más relevantes del episodio fue el temporal que azotó sobre unos 10 camiones por efecto del viento zonda, con incidentes concentrados sobre las rutas 65 y 178.

El violento temporal que afectó este jueves al sur de Santa Fe dejó un saldo de graves daños materiales y una escena insólita sobre la ruta provincial 65, donde una camioneta que transportaba ataúdes volcó debido a las intensas ráfagas de viento. El accidente ocurrió durante la mañana del jueves, en el tramo que conecta las localidades de Rosas y San Genaro. Según se informó, la camioneta 4×4 perdió estabilidad por la fuerza del viento, lo que provocó que el vehículo volcara sobre uno de sus laterales.

Tras el impacto, la carga que transportaba el rodado salió despedida, quedando los ataúdes esparcidos entre la banquina y los pastizales aledaños. Personal policial y equipos médicos acudieron al lugar para asistir a los ocupantes, aunque no se brindaron detalles oficiales sobre su estado de salud.

El fenómeno también afectó a Díaz en el departamento San Gerónimo, Clason y otras localidades, en un contexto de tormentas aisladas con alertas para Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial. Las autoridades señalaron que el mayor riesgo estuvo en la fuerza de las ráfagas y que, tras el cese de la precipitación y la caída de granizo, las cuadrillas siguieron con la limpieza y el monitoreo barrial para asistir a los damnificados.

El SMN mantuvo alertas en varias regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía advertencias no solo para Santa Fe sino también para otras zonas del país. Seguían vigentes alertas por tormentas en el sur y centro de Entre Ríos, por nevadas en la cordillera y por viento zonda en el noreste.

En la provincia santafesina, el mal tiempo iba a continuar durante la tarde. En paralelo, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático lanzó por la mañana alertas para localidades como Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright y Venado Tuerto, ante la posibilidad de vientos fuertes.

Una hora después, esa advertencia se amplió a Armstrong, Las Parejas, Las Rosas y Monte de Oca, con riesgo de granizo, precipitaciones y ráfagas intensas. A las 9 se incorporó también el Cordón Industrial.

La alarma roja por viento alcanzaba a Tacural, San Jerónimo del Sauce y Larrechea, donde se preveían velocidades superiores a 40 km/h. En Rosario se esperaban lluvias para la tarde y la noche con probabilidades de entre 10% y 40%, una mínima de 14 °C y una máxima de 20 °C, mientras que en la ciudad de Santa Fe se preveían condiciones similares, con 16 °C de mínima y 22 °C de máxima.

Para el fin de semana, el organismo reportó posibles lluvias en distintas localidades de la provincia. La mejora del tiempo estaba prevista para el lunes, con cielo despejado y temperaturas por encima de los 20 °C.

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