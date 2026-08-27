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Cuándo juegan Las Leonas la final del Mundial ante Países Bajos

Argentina enfrentará este sábado, desde las 11, a Países Bajos en la final del Mundial y buscará su tercer título.

Las Leonas vencieron 1-0 a Australia.
Las Leonas vencieron 1-0 a Australia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las Leonas jugarán este sábado en Bélgica la final del Mundial de hockey ante Países Bajos, tras vencer 1-0 a Australia en las semifinales.
  • El triunfo argentino llegó con gol de Jankunas de córner corto, mientras que las neerlandesas superaron 1-0 a Bélgica para defender su título.
  • El duelo reedita la final de 2022 y Argentina buscará su tercer título mundial en la historia, tras las consagraciones logradas en 2002 y 2010.
Resumen generado con IA

Las Leonas volverán a disputar una final de la Copa del Mundo. Después de superar 1-0 a Australia en semifinales, la Selección argentina buscará su tercera estrella frente a Países Bajos, en una reedición de la definición del Mundial 2022.

El partido se disputará este sábado, desde las 11, y será televisado por ESPN. Argentina intentará conquistar nuevamente el título después de sus consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara consiguió el boleto a la definición hoy en Bélgica. Julieta Jankunas marcó el único gol frente a Australia mediante una jugada preparada de córner corto, mientras que Cristina Cosentino tuvo intervenciones decisivas para sostener la ventaja durante un cierre cargado de tensión.

Países Bajos también necesitó apenas un gol para superar su semifinal. Las neerlandesas derrotaron 1-0 a Bélgica, con tanto de Frederique Matla, y tendrán la oportunidad de defender la corona conseguida hace cuatro años.

La final repetirá así el enfrentamiento de 2022, cuando Países Bajos se consagró campeón. Esta vez, Las Leonas buscarán cambiar el desenlace y conseguir el tercer título mundial de su historia.

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