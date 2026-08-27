Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del Mundial ante Países Bajos

Resumen para apurados
- Las Leonas vencieron 1-0 a Australia en Bélgica con gol de Julieta Jankunas y clasificaron a la final del Mundial de hockey sobre césped.
- Argentina destrabó el partido en el último cuarto mediante un córner corto y aseguró el triunfo gracias a las atajadas de Cosentino y un gol australiano anulado por el video ref.
- El seleccionado argentino definirá de forma invicta el título del mundo frente a Países Bajos, que superó a Bélgica en la otra semifinal.
Las Leonas están en la final del Mundial. La Selección argentina derrotó 1-0 a Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y quedó a un partido de volver a conquistar el título. Julieta Jankunas convirtió el único gol de una semifinal que tuvo suspenso hasta los últimos segundos.
El encuentro comenzó con Australia tomando la iniciativa. Las oceánicas consiguieron un córner corto prácticamente desde el arranque, aunque Sofía Toccalino respondió para evitar el gol. Argentina pasó buena parte del primer cuarto replegada y tuvo dificultades para salir de la presión rival.
El desarrollo comenzó a cambiar durante el segundo período. Las Leonas adelantaron sus líneas y encontraron su primera gran oportunidad mediante un córner corto: Valentina Raposo estrelló su remate en el palo y Jankunas no pudo aprovechar el rebote.
Argentina aumentó la presión después del entretiempo y acumuló córners cortos, aunque no encontraba la manera de quebrar la resistencia australiana. El premio finalmente apareció apenas comenzado el último cuarto.
En el séptimo corto argentino llegó una jugada preparada. Agustina Gorzelany abrió hacia Sofía Cairó, que remató cruzado desde la izquierda, y Jankunas apareció para desviar la bocha y establecer el 1-0.
Un final cargado de suspenso
Australia reaccionó y obligó a Cristina Cosentino a convertirse en una de las protagonistas de la clasificación. La arquera respondió ante dos córners cortos consecutivos, incluido un espectacular manotazo para desviar un remate que buscaba el ángulo.
A poco más de tres minutos del cierre, las australianas retiraron a su arquera para atacar con una jugadora de campo adicional. La mayor tensión llegó cuando quedaban apenas 17 segundos: la bocha terminó dentro del arco argentino y Australia comenzó a celebrar el empate.
Sin embargo, la acción fue revisada mediante el video ref. Las imágenes determinaron que ninguna atacante había desviado la bocha antes de que ingresara al arco, por lo que el tanto fue anulado.
El pitazo final desató el festejo argentino. Las Leonas, que llegaron invictas a las semifinales, jugarán por el título mundial frente a Países Bajos, que derrotó 1-0 a Bélgica en la otra semifinal.