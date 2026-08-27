Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Resumen para apurados
- Las Leonas enfrentan a Australia en Bélgica a las 15:30 por las semifinales del Mundial de Hockey 2026, con el objetivo de alcanzar la final del torneo.
- El seleccionado argentino llega invicto y como líder de las dos fases previas, mientras que las oceánicas avanzaron tras finalizar como escoltas en su zona.
- El conjunto ganador accederá a la final de la Copa del Mundo, donde definirá el título frente al equipo vencedor de la llave entre Bélgica y Países Bajos.
Las Leonas llegan a la semifinal del Mundial de Hockey 2026 invictas y con una campaña que las tuvo como protagonistas desde el comienzo. La selección argentina fue líder tanto en la primera como en la segunda fase y ahora enfrentará a Australia por un lugar en la gran final. El partido se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y comenzará a las 15.30. El equipo que consiga la victoria se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Bélgica y Países Bajos.
El equipo argentino debutó con un triunfo 3-2 ante Alemania, luego venció 2-0 a Escocia e igualó 1-1 frente a Estados Unidos. En la segunda fase derrotó 3-0 a España y empató con Bélgica, resultados que le permitieron terminar en lo más alto del Grupo F.
Australia, por su parte, finalizó segunda en el Grupo A detrás de Países Bajos. El conjunto oceánico venció 2-0 a Japón, perdió 4-2 ante las neerlandesas y empató 4-4 con Chile. En la segunda fase igualó 1-1 ante China y 0-0 frente a India.
Las formaciones de Las Leonas y Australia
La probable formación de Las Leonas será: Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo y Sofía Cairo; Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti y Juana Castellaro; María José Granatto, Julieta Jankunas y Zoe Díaz. DT: Fernando Ferrara.
Australia saldría con Aleisha Power; Claire Colwill, Karri Somerville, Tatum Stewart y Kaitlin Nobbs; Amy Lawton, Stephanie Kershaw y Greta Hayes; Grace Stewart, Alice Arnott y Makayla Jones. DT: Katrina Powell.
- Hora: 15.30.
- Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.
- TV/streaming: Disney+ Premium.