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Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

La selección argentina llega invicta al duelo y se enfrenta al conjunto oceánico por un lugar en el partido decisivo.

FESTEJO. Las Leonas celebran uno de sus triunfos en el Mundial de Hockey femenino 2026.
FESTEJO. Las Leonas celebran uno de sus triunfos en el Mundial de Hockey femenino 2026.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Las Leonas enfrentan a Australia en Bélgica a las 15:30 por las semifinales del Mundial de Hockey 2026, con el objetivo de alcanzar la final del torneo.
  • El seleccionado argentino llega invicto y como líder de las dos fases previas, mientras que las oceánicas avanzaron tras finalizar como escoltas en su zona.
  • El conjunto ganador accederá a la final de la Copa del Mundo, donde definirá el título frente al equipo vencedor de la llave entre Bélgica y Países Bajos.
Resumen generado con IA

Las Leonas llegan a la semifinal del Mundial de Hockey 2026 invictas y con una campaña que las tuvo como protagonistas desde el comienzo. La selección argentina fue líder tanto en la primera como en la segunda fase y ahora enfrentará a Australia por un lugar en la gran final. El partido se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y comenzará a las 15.30. El equipo que consiga la victoria se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Bélgica y Países Bajos.

El equipo argentino debutó con un triunfo 3-2 ante Alemania, luego venció 2-0 a Escocia e igualó 1-1 frente a Estados Unidos. En la segunda fase derrotó 3-0 a España y empató con Bélgica, resultados que le permitieron terminar en lo más alto del Grupo F.

Australia, por su parte, finalizó segunda en el Grupo A detrás de Países Bajos. El conjunto oceánico venció 2-0 a Japón, perdió 4-2 ante las neerlandesas y empató 4-4 con Chile. En la segunda fase igualó 1-1 ante China y 0-0 frente a India.

Las formaciones de Las Leonas y Australia

La probable formación de Las Leonas será: Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo y Sofía Cairo; Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti y Juana Castellaro; María José Granatto, Julieta Jankunas y Zoe Díaz. DT: Fernando Ferrara.

Australia saldría con Aleisha Power; Claire Colwill, Karri Somerville, Tatum Stewart y Kaitlin Nobbs; Amy Lawton, Stephanie Kershaw y Greta Hayes; Grace Stewart, Alice Arnott y Makayla Jones. DT: Katrina Powell.

  • Hora: 15.30.
  • Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.
  • TV/streaming: Disney+ Premium.
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