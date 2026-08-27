Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Las Leonas llegan a la semifinal del Mundial de Hockey 2026 invictas y con una campaña que las tuvo como protagonistas desde el comienzo. La selección argentina fue líder tanto en la primera como en la segunda fase y ahora enfrentará a Australia por un lugar en la gran final. El partido se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y comenzará a las 15.30. El equipo que consiga la victoria se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Bélgica y Países Bajos.