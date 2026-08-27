Las Leonas vuelven a una final del mundo: jugada preparada, minutos de sufrimiento y otra cita con la historia

Agustina Gorzelany amagó con hacer lo que había hecho durante toda la tarde. Australia también lo creyó. Por eso, cuando llegó el séptimo córner corto de Las Leonas, la defensa oceánica se preparó para soportar otra arrastrada de la especialista argentina. Pero esta vez la bocha salió hacia otro lado. Gorzelany abrió hacia Sofía Cairó, que levantó la cabeza y buscó el corazón del área. Allí apareció Julieta Jankunas para poner el palo y cambiar el destino de la semifinal. Gol. 1-0.
En apenas unos segundos, Argentina encontró la solución para un partido que durante tres cuartos había parecido cerrado con candado. Australia había soportado cada intento y obligado al equipo de Fernando Ferrara a buscar una variante. La encontró en el momento indicado.
También hubo algo simbólico en la protagonista. Jankunas, una de las goleadoras históricas de esta generación, todavía no había convertido en el Mundial. Su primer tanto llegó cuando más pesaba la pelota: fue el número 121 con la camiseta argentina y el que abrió la puerta hacia la séptima final mundialista de Las Leonas.
Pero quedaban casi 14 minutos. Y hubo que sobrevivir. Australia abandonó cualquier especulación y adelantó sus líneas. La semifinal cambió de escenario. Argentina ya no necesitaba encontrar espacios sino defenderlos. Entonces apareció Cristina Cosentino.
A “la China” la probaron dos veces prácticamente consecutivas desde el córner corto. Primero respondió con la pierna izquierda. Apenas unos segundos después, Tatum Stewart buscó arriba y la arquera argentina estiró la mano derecha para sacar una bocha que tenía destino de gol.
Cosentino había sostenido el 1-0, pero faltaba la parte más dramática. Cuando quedaban apenas 17 segundos, Australia mandó una última bocha hacia el área. Nadie consiguió desviarla, rebotó en Cosentino y terminó dentro del arco. Las australianas comenzaron a celebrar mientras las argentinas miraban hacia los árbitros.
Por unos instantes, todo quedó suspendido. La revisión confirmó que ninguna atacante australiana había tocado la bocha antes de que ingresara. Como en hockey no existe el gol en contra, el empate fue anulado.
Todavía quedaban cinco segundos. Australia pidió otra revisión por un posible pie argentino dentro del área. Esta vez sí había contacto, pero el árbitro había hecho sonar el silbato antes de la infracción. Entonces sí. Se había terminado.
Una semifinal que exigió paciencia
Argentina no necesitó jugar su partido más vistoso para ganarlo. Australia había avisado desde el primer minuto con un córner corto que encontró la respuesta de Sofía Toccalino y durante varios pasajes consiguió incomodar la circulación argentina con presión y espacios reducidos.
Las Leonas fueron entendiendo el partido con el correr de los minutos. Dejaron de atacar apuradas, adelantaron metros y empezaron a acumular situaciones. Valentina Raposo estrelló una arrastrada en el palo durante el segundo cuarto. Después llegaron los intentos de Gorzelany y una sucesión de córners que parecían terminar siempre contra alguna defensora australiana.
Hasta que Argentina dejó de insistir de la misma manera. El séptimo fue diferente. Y terminó siendo definitivo.
Otra vez Países Bajos
Ahora espera el rival que domina la historia del hockey femenino. Países Bajos venció 1-0 a Bélgica y disputará su 14ª final de una Copa del Mundo. De las 13 anteriores ganó nueve.
Argentina, en cambio, jugará la séptima. Y por quinta vez habrá una definición mundialista entre ambas selecciones.
Las neerlandesas ganaron la primera, en 1974, y también la última, en 2022. Pero las otras dos finales tienen un significado especial para Las Leonas: Argentina venció a Países Bajos en Perth 2002 y Rosario 2010. Son, hasta ahora, los únicos dos títulos mundiales de su historia.
Por eso la próxima final tendrá algo de reencuentro. La selección más ganadora de todas contra el equipo que construyó sus dos mayores conquistas precisamente derrotándola.
Para llegar hasta allí, Argentina necesitó una tarde de paciencia, una jugada preparada y una arquera que apareció cuando el partido ardía. Jankunas encontró el desvío que llevaba buscando durante todo el Mundial y Cosentino defendió ese gol hasta que el reloj finalmente llegó a cero.
Ahora queda un partido. Y enfrente estará el mismo rival que acompañó a Las Leonas en las dos noches en las que tocaron el cielo.