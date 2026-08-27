Las Leonas vuelven a una final del mundo: jugada preparada, minutos de sufrimiento y otra cita con la historia

Agustina Gorzelany amagó con hacer lo que había hecho durante toda la tarde. Australia también lo creyó. Por eso, cuando llegó el séptimo córner corto de Las Leonas, la defensa oceánica se preparó para soportar otra arrastrada de la especialista argentina. Pero esta vez la bocha salió hacia otro lado. Gorzelany abrió hacia Sofía Cairó, que levantó la cabeza y buscó el corazón del área. Allí apareció Julieta Jankunas para poner el palo y cambiar el destino de la semifinal. Gol. 1-0.