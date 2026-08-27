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Por qué Victoria Sauze no jugó la semifinal de Las Leonas ante Australia

La tucumana quedó fuera de la convocatoria junto a Emma Knobl por una particularidad del reglamento del Mundial.

Victoria Sauze, jugadora tucumana de Las Leonas.
Victoria Sauze, jugadora tucumana de Las Leonas.
Hace 1 Hs

La ausencia de Victoria Sauze en la semifinal de Las Leonas frente a Australia generó una incógnita. Sin embargo, la tucumana no sufrió ninguna lesión ni tampoco recibió una sanción: quedó fuera de la convocatoria por una decisión del cuerpo técnico relacionada con el reglamento del Mundial.

Cada seleccionado puede disputar el torneo con un plantel compuesto por 20 jugadoras, pero la normativa de la Federación Internacional de Hockey (FIH) establece que solamente 18 pueden ser incluidas en la planilla de cada partido.

De esta manera, antes de cada presentación los entrenadores deben dejar a dos integrantes del plantel fuera de la convocatoria. Esas ausencias pueden ir rotando durante el Mundial de acuerdo con las necesidades físicas y tácticas del equipo.

Para la semifinal ante Australia, Fernando Ferrara decidió que Sauze y Emma Knobl fueran las dos jugadoras que quedaran al margen de la nómina.

Por lo tanto, la ausencia de la mediocampista tucumana no implica que haya sufrido algún inconveniente físico. Se trató exclusivamente del recorte que exige el reglamento para conformar la lista de 18 jugadoras habilitadas para disputar cada encuentro.

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