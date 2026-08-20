“Argentina es el lugar más inspirador del mundo”: Guy J vuelve a Tucumán de la mano de La Boite
Después de una década, mañana el DJ y productor israelí vuelve a subirse a una cabina en Tucumán, en el 22° aniversario de La Boite, el club que desde hace años sostiene a la música electrónica en la provincia.
Resumen para apurados
- El DJ israelí Guy J se presentará mañana en el Palacio de los Deportes de Tucumán para celebrar el 22° aniversario de la emblemática productora de música electrónica La Boite.
- El artista regresa a la provincia tras una década de su primera visita, en un evento que superó desafíos económicos y logísticos y contará con la apertura de DJs locales.
- El show consolida a Tucumán como polo de música electrónica en el norte argentino y ratifica el valor de la articulación público-privada para atraer figuras mundiales.
Para el dj Guy J, Argentina no es una fecha más en el calendario de una gira. Es un país al que describe como el lugar más inspirador del mundo para su música, y al que asegura estar profundamente unido por la energía de su público.
Esa conexión volverá a encontrarse mañana con una escena que conoce desde hace una década: la de Tucumán y, particularmente, la de La Boite, el club que durante 22 años convirtió a la provincia en un punto de referencia para la música electrónica del norte argentino. La cita será desde las 22 en el Palacio de los Deportes, en una noche que reunirá a público local y de distintos puntos de la región.
“Recuerdo mi primera visita a La Boite y lo enérgico que era el club”, contó Guy J en diálogo con LA GACETA. “Hay una energía particular que te da el público en Argentina que es muy difícil de encontrar en otro lugar. Tengo grandes recuerdos de esa noche, así que después de diez años, se siente realmente especial volver por fin”.
¿Qué siente al volver? El artista lo resume en una sola palabra: “mágico”.
Diez años después
La primera visita de Guy J ocurrió cuando La Boite todavía funcionaba como club y su nombre comenzaba a consolidarse fuera de Tucumán. Diez años después, el escenario será otro, pero la apuesta conserva el mismo espíritu: traer artistas de relevancia internacional y sostener una comunidad que se fue construyendo durante años.
Para Eduardo Meson, dueño y productor de La Boite, la posibilidad de volver a contratar a Guy J no apareció de manera sencilla. El crecimiento internacional del artista hizo cada vez más difícil concretar una nueva presentación.
“Guy forma parte del grupo de artistas de mayor trascendencia en el mundo, y dentro del top 5 indiscutido en su género”, explicó Meson. Por eso, cuando finalmente apareció la posibilidad de traerlo nuevamente, entendieron que era el momento indicado: “Nos pareció la oportunidad ideal para este festejo”.
El regreso, además, funciona como una especie de premio a la trayectoria de la productora. “Lo sentimos como a uno de esos grandes premios que te ofrece esta actividad luego de muchos, muchos años de trabajo y esfuerzo”, sostuvo.
La conexión del artista
“Argentina es muy querida para mi corazón”, dice el artista. “Para mí, es probablemente el lugar más inspirador del mundo en lo que respecta a mi música”. No habla solamente de una relación profesional. Dice sentir una conexión muy profunda con el país y con la gente de acá y asegura que la energía que encuentra cuando toca en Argentina siempre fue algo especial.
En los diez años que pasaron desde aquella primera visita, también cambió su música: “Mi mundo musical se desarrolló y se amplió mucho en los últimos diez años. Como artista, siempre está la necesidad de seguir desarrollándote, explorar nuevas direcciones y desafiarte, sin perder lo que identifica tu sonido”, explicó. Hoy define su música como más psicodélica, más desafiante y también más madura.
La búsqueda, asegura, continúa: “Siempre estoy tratando de superarme musicalmente y explorar diferentes lugares, manteniendo el núcleo de mi sonido y lo que amo de la música”.
Quizás esa evolución sea otra de las razones por las que su regreso tiene un atractivo particular: quienes lo escucharon hace diez años no van a encontrarse exactamente con el mismo artista.
Una escena que se construyó durante dos décadas
Que Guy J vuelva a Tucumán no se explica solamente por el peso internacional del artista. También por la existencia de un público que durante más de dos décadas aprendió a escuchar, acompañar y demandar este tipo de propuestas.
Según explica Meson, Tucumán logró consolidarse como un polo cultural para la música electrónica del norte argentino gracias, en buena medida, a la presencia de clubes que durante décadas fueron formando y ampliando el público.
Para el productor, ese crecimiento también fue posible a partir de un cambio en la mirada sobre la actividad y de una mayor articulación entre distintos actores: “Esto empezó a ser posible desde que se logró que nuestra actividad sea vista con mejores ojos, y se entienda que la sinergia entre lo público y lo privado es el camino necesario para gestar espectáculos con atractivo regional y no tan solo local”.
La construcción, sin embargo, nunca fue sencilla. La provincia compite con espacios de mayor población, capacidad económica y cercanía con los grandes circuitos nacionales. “Desde nuestro lugar todo es más difícil comparándonos con otras plazas principales del país. La distancia, la población y la capacidad económica son limitantes que no podemos eludir. Por lo cual cada logro se valora con mayor intensidad”, reconoce.
Quizás por eso la permanencia de La Boite durante 22 años tenga tanto que ver con la capacidad de adaptarse como con la resistencia.
“Además de un trabajo constante a pesar de muchísimos altibajos y contratiempos, quizás la respuesta esté en saber adaptarse a los cambios y a los tiempos. A tratar de generar las modificaciones antes de que sucedan por su propio peso”, explica Meson.
El club atravesó 11 remodelaciones a lo largo de su historia. Cambiaron los espacios, los formatos, los artistas y las maneras de consumir música. Lo que permaneció fue la intención de sostener una escena.
Una noche que también es tucumana
El aniversario no estará construido solamente alrededor de una figura internacional. Antes y después de Guy J, la cabina tendrá presencia local. Uno de los nombres será Maxi Benejam, DJ y productor con más de dos décadas de recorrido en la escena. También será parte de la noche Benjamín Paz, otro representante de la escena tucumana.
Así, el aniversario vuelve a reunir dos dimensiones que La Boite construyó durante estos años: la posibilidad de traer nombres de peso internacional y, al mismo tiempo, sostener a los artistas y al público que hicieron posible que esa escena exista.
Mañana, cuando las luces del Palacio de los Deportes se enciendan y Guy J vuelva a ponerse detrás de una cabina tucumana, habrá una fiesta. Pero también habrá algo más difícil de conseguir: la celebración de una historia que lleva 22 años construyéndose. (Producción periodística Valentina Aranda Zóttola).