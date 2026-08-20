“Argentina es el lugar más inspirador del mundo”: Guy J vuelve a Tucumán de la mano de La Boite

Esa conexión volverá a encontrarse mañana con una escena que conoce desde hace una década: la de Tucumán y, particularmente, la de La Boite, el club que durante 22 años convirtió a la provincia en un punto de referencia para la música electrónica del norte argentino. La cita será desde las 22 en el Palacio de los Deportes, en una noche que reunirá a público local y de distintos puntos de la región.