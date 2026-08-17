Catalán, contra la Legislatura: “Es una vergüenza que la política siga destinando recursos a su propia estructura”

El mensaje de Catalán se produjo en medio de un escenario marcado por el creciente cuestionamiento ciudadano hacia las instituciones provinciales y por la discusión sobre el uso de los recursos públicos. Para el dirigente libertario, la pérdida de confianza no puede analizarse de manera aislada de las decisiones políticas y presupuestarias que, según sostiene, mantienen una estructura estatal sobredimensionada.