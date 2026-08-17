Política

Catalán, contra la Legislatura: “Es una vergüenza que la política siga destinando recursos a su propia estructura”

El dirigente libertario remarcó que 9 de cada 10 tucumanos consideran excesivo el nivel de gasto de la Legislatura.

Lisandro Catalán. LLA
Lisandro Catalán. LLA
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán, líder de LLA en Tucumán, cuestionó el gasto de la Legislatura provincial y propuso reducir su presupuesto al 1% para destinar fondos a obras públicas urgentes.
  • El dirigente advirtió que el cuerpo absorbe el 4% de los fondos locales, superando el promedio nacional del 1,2%, en medio de un amplio descontento ciudadano con las instituciones.
  • La iniciativa busca consolidar el recorte del gasto político como eje central de LLA en Tucumán, prometiendo redirigir recursos hacia problemas estructurales como inundaciones.
Resumen generado con IA

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, salió al cruce la legistalura.

A través de sus redes sociales, Catalán vinculó ese escenario con lo que definió como un sistema de instituciones “totalmente cooptadas por la política” y puso el foco en el presupuesto destinado al Poder Legislativo provincial.

“Estos son los resultados de tener instituciones totalmente cooptadas por la política y una Legislatura que se convirtió en la más cara del país, absorbiendo cerca del 4% del presupuesto provincial, cuando el promedio nacional es de apenas 1,2%”, sostuvo.

El dirigente libertario remarcó además que, 9 de cada 10 tucumanos consideran excesivo el nivel de gasto de la Legislatura.

“Y tienen razón: es una vergüenza que mientras miles de tucumanos esperan obras de infraestructura que necesitan desde hace décadas, la política siga destinando recursos desproporcionados a su propia estructura”, afirmó.

En ese sentido, Catalán volvió a plantear una de las principales propuestas de La Libertad Avanza para la provincia: reducir el presupuesto de la Legislatura hasta el 1% del presupuesto provincial.

“Con solo ese ahorro podemos destinar recursos a obras de infraestructura que permitan solucionar problemas históricos de los tucumanos, como las inundaciones que afectan a La Madrid”, planteó.

El mensaje de Catalán se produjo en medio de un escenario marcado por el creciente cuestionamiento ciudadano hacia las instituciones provinciales y por la discusión sobre el uso de los recursos públicos. Para el dirigente libertario, la pérdida de confianza no puede analizarse de manera aislada de las decisiones políticas y presupuestarias que, según sostiene, mantienen una estructura estatal sobredimensionada.

La reducción del gasto legislativo y una reforma de las instituciones se perfilan así como uno de los ejes centrales del discurso de La Libertad Avanza en Tucumán, que busca instalar la idea de que una menor estructura política permitiría liberar recursos para atender problemas concretos de la provincia.

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