Lisandro Catalán: "Mariano Campero es un esbirro servil al oficialismo"

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán, líder de LLA Tucumán, rechazó denuncias sobre irregularidades en su domicilio y acusó al diputado Mariano Campero de responder a intereses oficialistas.
- La controversia surgió tras una denuncia judicial del concejal Mauricio Argiró contra Catalán y Federico Pelli por presuntas inconsistencias domiciliarias para ser candidatos.
- Los referentes libertarios ratificaron que competirán en las próximas elecciones, desestimaron la acusación como una maniobra política y presentarán su plan de gobierno local.
Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán, cruzó al diputado Mariano Campero (Cambia Tucumán) tras una denuncia presentada por el concejal Mauricio Argiró. Además, aseguró que cumple con todos los requisitos para ser candidato y que “es más tucumano que la caña de azúcar”.
Argiró se dirigió el martes a la Justicia Federal y presentó una denuncia penal contra Catalán y Federico Pelli, acusando que ambos presentaron domicilios no correspondidos y que carecen de claridad, con el sólo fin de ser candidatos el año que viene. Además, señaló complicidad del Renaper.
Ante esto, Catalán convocó a una conferencia de prensa en la sede partidaria de LLA Tucumán, acompañado por Pelli. Allí, el ex vicejefe de Gabinete dijo: “No hay nada que ocultar, cumplo con todos los requisitos para ser candidato y soy más tucumano que la caña de azúcar”. Luego de echar por tierra cualquier duda sobre la veracidad de su domicilio y la supuesta complicidad de Renaper, el libertario tildó a Campero de “esbirro servil a la oposición”.
“Vienen de una oposición que no tuvo el coraje, las ideas, ni la capacidad de darles un Tucumán mejor a nuestros ciudadanos; eso es culpa del peronismo y también de la oposición servil”, agregó.
Por último, el presidente del partido de Milei en la provincia señaló que en Tucumán “hay muchas anomalías políticas” que fueron adoptadas por la "falsa oposición". “Los partidos opositores antes de LLA eran obedientes y miedosos; venimos a devolverle esperanza y grandeza a Tucumán”, sentenció.
“Cumplimos con la ley”
Sentado al lado de Catalán, Pelli aclaró su situación domiciliaria y sostuvo que van a competir el año que viene. “Mi vivienda familiar está en los Alto Verde, desarrollo toda mi vida en Yerba Buena; solo me separa geográficamente un canal y tengo domicilio laboral en Yerba Buena”, soltó.
Pelli habló de especulación política y jugada mediática por parte del camperismo. “No nos vamos a montar en este circo, la semana que viene presentamos nuestro plan de Gobierno; eso es lo que necesita Tucumán y en lo que deberían concentrarse”, destacó.
Finalmente, el integrante del bloque mileísta en la Cámara Baja mencionó que en LLA todos son personas de bien que cumplen con la ley. “Hay una maniobra política detrás de esto, LLA no tiene candidatos definidos al día de hoy. Se lo hizo especulando, saturaron los medios y las redes con este tema y luego hicieron la denuncia; hubo una antesala y una acción política-electoral con la denuncia”, finalizó.