Lisandro Catalán: "Mariano Campero es un esbirro servil al oficialismo"

Ante esto, Catalán convocó a una conferencia de prensa en la sede partidaria de LLA Tucumán, acompañado por Pelli. Allí, el ex vicejefe de Gabinete dijo: “No hay nada que ocultar, cumplo con todos los requisitos para ser candidato y soy más tucumano que la caña de azúcar”. Luego de echar por tierra cualquier duda sobre la veracidad de su domicilio y la supuesta complicidad de Renaper, el libertario tildó a Campero de “esbirro servil a la oposición”.