José Seleme redobló la presión contra el IPLA: "La apelación del Gobierno busca que todo siga igual"

Según Seleme, la decisión del Gobierno de recurrir el fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo representa un retroceso. “La verdad que no me sorprende. Hace apenas unos días la Justicia fue muy clara. Dijo que no se puede tener un organismo intervenido durante más de 26 años como si eso fuera normal. Lo que era una medida excepcional terminó convirtiéndose en permanente e ilegal. Y ahora, en vez de cumplir ese fallo, el Gobierno decide apelarlo”, resaltó el parlamentario.