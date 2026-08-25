Polémica

La Provincia recurrió a la Corte para frenar la orden judicial que obliga a normalizar el IPLA

Fiscalía de Estado presentó un recurso de casación contra la sentencia que fijó un plazo de 60 días para designar el Directorio y sostuvo que el fallo avanza sobre facultades exclusivas del Poder Ejecutivo.

El Ipla lleva intervenido 26 años. FOTO ANALIA JARAMILLO/LAGACETA.
El Ipla lleva intervenido 26 años. FOTO ANALIA JARAMILLO/LAGACETA.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Fiscalía de Estado de Tucumán presentó un recurso ante la Corte para frenar el fallo que le exige normalizar el IPLA en 60 días, alegando invasión de facultades del Ejecutivo.
  • El organismo provincial lleva 26 años intervenido. La Justicia había ordenado designar a su Directorio definitivo, pero el Gobierno provincial apeló la medida.
  • La resolución de la Corte Suprema provincial definirá los límites del Poder Judicial sobre las atribuciones del Ejecutivo en la administración de entes estatales.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Poder Judicial de TucumánOsvaldo JaldoGilda Pedicone
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100
1

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional
2

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la carta que dejó el padre antes de matar a su hijo y quitarse la vida
3

Filicidio en Tucumán: la carta que dejó el padre antes de matar a su hijo y quitarse la vida

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3
4

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
5

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Ranking notas premium
Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV
1

Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana
2

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial
3

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
4

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
5

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Más Noticias
Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el peronismo antimilei y detalles del Campo Norte

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el "peronismo antimilei" y detalles del Campo Norte

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

Rumbo a 2027: Campero cruzó a Catalán y lo acusó de “hipócrita”, de cobrar “petrodólares” y de haber sido parte del peronismo

Rumbo a 2027: Campero cruzó a Catalán y lo acusó de “hipócrita”, de cobrar “petrodólares” y de haber sido parte del peronismo

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Canelada cruzó al PAMI por los recortes en diálisis: “Ningún equilibrio fiscal justifica dejar sin respuesta a un paciente”

Canelada cruzó al PAMI por los recortes en diálisis: “Ningún equilibrio fiscal justifica dejar sin respuesta a un paciente”

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Milei reunió al gabinete y respaldó el rumbo económico

Milei reunió al gabinete y respaldó el rumbo económico

Comentarios