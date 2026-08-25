La Provincia recurrió a la Corte para frenar la orden judicial que obliga a normalizar el IPLA
Fiscalía de Estado presentó un recurso de casación contra la sentencia que fijó un plazo de 60 días para designar el Directorio y sostuvo que el fallo avanza sobre facultades exclusivas del Poder Ejecutivo.
Resumen para apurados
- Fiscalía de Estado de Tucumán presentó un recurso ante la Corte para frenar el fallo que le exige normalizar el IPLA en 60 días, alegando invasión de facultades del Ejecutivo.
- El organismo provincial lleva 26 años intervenido. La Justicia había ordenado designar a su Directorio definitivo, pero el Gobierno provincial apeló la medida.
- La resolución de la Corte Suprema provincial definirá los límites del Poder Judicial sobre las atribuciones del Ejecutivo en la administración de entes estatales.
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